Μπάιντεν: Καλεί τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο να παραιτηθεί – Δείτε βίντεο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κάλεσε τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο να παραιτηθεί, αφού από την έρευνα που διενεργήθηκε σε βάρος του διαπιστώθηκε ότι παρενόχλησε σεξουαλικά 11 γυναίκες.

Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς αποκάλυψε τα αποτελέσματα μιας έρευνας νωρίτερα σήμερα, που έδειξε πως ο Κουόμο επιδόθηκε σε ανεπιθύμητες θωπείες, φιλιά και αγκαλιές και έκανε ανάρμοστα σχόλια σε πολλές γυναίκες.

Ερωτηθείς σε συνέντευξη Τύπου του Λευκού Οίκου τι πρέπει να κάνει ο Κουόμο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Νομίζω ότι πρέπει να παραιτηθεί».

President Joe Biden says he thinks NY Gov. Andrew Cuomo should resign after a report found that Cuomo sexually harassed multiple women. When asked by CNN’s Kaitlan Collins if Cuomo should be impeached Biden added: “Let’s one thing at a time here” https://t.co/lATRLHTxZq pic.twitter.com/GpMcjW0bl8

— CNN Politics (@CNNPolitics) August 3, 2021