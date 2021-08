Το Ομάν έδωσε σήμερα Τετάρτη την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι το τάνκερ Asphalt Princess ενεπλάκη σε πειρατεία στην Αραβική Θάλασσα, λίγη ώρα αφού η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (UKMTO) ανακοίνωσε ότι το συμβάν έχει τελειώσει.

Τρεις πηγές υπηρεσιών ασφαλείας της ναυσιπλοΐας δήλωσαν στο - χθες Τρίτη ότι το τάνκερ Asphalt Princess κατελήφθη από δυνάμεις που φέρονται να στηρίζονται από το Ιράν, κάτι που η Τεχεράνη διέψευσε.

Το Κέντρο Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Ομάν ανέφερε στο Twitter ότι έλαβε πληροφορίες πως το τάνκερ Asphalt Princess με σημαία Παναμά ενεπλάκη σε ένα περιστατικό πειρατείας στα διεθνή ύδατα του Κόλπου του Ομάν, ενώ πρόσθεσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό του σουλτανάτου έστειλε πολλά πλοία για να φροντίσουν για την ασφάλεια των διεθνών υδάτων.

Λίγο νωρίτερα σήμερα η UKMTO είχε ανακοινώσει ότι τα πρόσωπα που είχαν επιβιβαστεί στο τάνκερ «το εγκατέλειψαν» και πλέον το πλοίο είναι «ασφαλές» και «το περιστατικό τελείωσε».

Όπως είναι φυσικό, η είδηση έχει απασχολήσει τα διεθνή ΜΜΕ, τα οποία είχαν εκτενή ρεπορτάζ για τη συγκεκριμένη επίθεση.

MV Asphalt Princess: Ship hijacked off UAE ordered to sail to Iran – BBC News https://t.co/CX8N2Q3QsF

— Joan Gralla (@JoanGralla) August 4, 2021