Στην «ΕΝ.Α. PLUS» του Χ.Α. οι μετοχές της Phoenix Vega

H Phoenix Vega Mezz ανακοίνωσε ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της από 4 Αυγούστου 2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, αποδέχθηκε την αίτησή της για την ένταξη στην Κατηγορία “ΕΝ.Α. PLUS” της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών των μετοχών της, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης επαρκούς διασποράς των μετοχών της με την ολοκλήρωση της εταιρικής πράξης της Πειραιώς Financial Holdings ΑΕ (μείωση μετοχικού κεφαλαίου και επιστροφή σε είδος στους μετόχους της, των μετοχών της Phoenix Vega Mezz που κατέχει – “Εταιρική Πράξη”).

Σύμβουλος της Εταιρίας για την Ένταξη (“Σύμβουλος ΕΝ.A.”) είναι η Grant Thornton AE. H Εταιρία έχει αποκλειστικό σκοπό την κατοχή και διαχείριση ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας τιτλοποίησης απαιτήσεων των χαρτοφυλακίων Phoenix και Vega της PFH. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021, μετά την ολοκλήρωση της Εταιρικής Πράξης της PFH.

Το χρονοδιάγραμμα

4 Αυγ 2021: Έγκριση της Ένταξης των μετοχών της Εταιρίας στην ΕΝ.Α. PLUS υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της Εταιρικής Πράξης της Πειραιώς Financial Holdings.

4 Αυγ 2021: Ενημέρωση X.A. για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings και τη διανομή των μετοχών της Phoenix Vega Mezz στους μετόχους της.

4 Αυγ 2021: Δημοσίευση δελτίου τύπου Χ.Α. σχετικά με την εισαγωγή των μετοχών της Phoenix Vega Mezz υπό τη αίρεση ολοκλήρωσης της Εταιρικής Πράξης της Πειραιώς Financial Holdings (μείωση μετοχικού κεφαλαίου

σε είδος).

4 Αυγ 2021: Δημοσίευση του Πληροφοριακού Εγγράφου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Συμβούλου ΕΝ.Α.).

4 Αυγ 2021: Ανακοίνωση της Πειραιώς Financial Holdings σχετικά με την εταιρική πράξη της μείωσης του κεφαλαίου σε είδος και της διανομής στους μετόχους της των μετοχών της Phoenix Vega Mezz που κατέχει.

6 Αυγ 2021: Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Πειραιώς Financial Holdings με το δικαίωμα στη διανομή των μετοχών της Phoenix Vega Mezz.

9 Αυγ 2021: Αποκοπή δικαιώματος της διανομής των μετοχών της Phoenix Vega Mezz στους μετόχους της Πειραιώς Financial Holdings (Ex – Date) // Διαπραγμάτευση των μετοχών Πειραιώς Financial Holdings με τη νέα ονομαστική αξία.

10 Αυγ 2021: Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων της διανομής σε είδος (Record Date).

11 Αυγ 2021: Δημοσίευση ανακοίνωσης της Εταιρίας στο Χ.Α. σχετικά με την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην ΕΝ.Α. PLUS.

11 Αυγ 2021: Πίστωση των μετοχών της Εταιρίας στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων/μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), όπως αυτοί προέκυψαν κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων της Εταιρικής Πράξης της Πειραιώς Financial Holdings.

12 Αυγ 2021: Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Phoenix Vega Mezz στην ΕN.A. PLUS.