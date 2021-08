Δένδιας: Βαθιά συγκίνηση για τα μηνύματα υποστήριξης που λάβαμε σχετικά με τις πυρκαγιές

Βαθιά συγκίνηση για τα μηνύματα και τις κινήσεις αλληλεγγύης για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα από Αίγυπτο, Αρμενία, Βέλγιο, Γαλλία, Γεωργία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιορδανία, Ισραήλ, Ισπανία, Κροατία, Κύπρο, Λίβανο, Λιθουανία, Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σουηδία, Τουρκία και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, εκφράζει μέσω Twitter ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Επίσης, με νεότερη ανάρτηση, εκφράζει ευγνωμοσύνη για τα μηνύματα αλληλεγγύης σε Ινδία, Ιρλανδίας, Παλαιστίνη, Ελβετίας.

Εξίσου, εκφράζει απεριόριστη ευγνωμοσύνη σε όσους προσέφεραν βοήθεια στην Ελλάδα για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Εκφράζουμε επίσης ευγνωμοσύνη σε 🇮🇳🇮🇪🇵🇸🇨🇭 για τα μηνύματα αλληλεγγύης για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα – We also extend our gratitude to 🇮🇳🇮🇪🇵🇸🇨🇭 for their thoughtful messages & gestures in light of wildfires in #Greece

