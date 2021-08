Οι δασικές πυρκαγιές μαίνονται στα παράλια της Τουρκίας από τα τέλη Ιουλίου, εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών, της ξηρασίας και των ισχυρών ανέμων. Χιλιάδες κάτοικοι, αλλά και τουρίστες έζησαν τον απόλυτο τρόμο, καθώς αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τις περιοχές όπου βρίσκονταν για να γλιτώσουν από τις φλόγες, που ήδη έχουν στοιχίσει τη ζωή τουλάχιστον σε οκτώ άτομα.

Πριν τις φονικές πυρκαγιές, οι θερμοκρασίες στη χώρα άγγιξαν τους 50 βαθμούς Κελσίου, πράγμα που σύμφωνα με τους ειδικούς οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Εντός του 2021 σχεδόν 100.000 εκτάρια έχουν παραδοθεί στις φλόγες στην Τουρκία, με τον ετήσιο μέσο όρο της περασμένης δεκαετίας να κυμαίνεται περίπου στις 13.000.

Πολλοί κάτοικοι πολυπληθών περιοχών έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ οι τουρίστες που έκαναν τις διακοπές τους στην περιοχή έχουν εγκαταλείψει τη χώρα.

Προκειμένου να επιβραδύνουν την επέλαση της πυρκαγιάς, οι Τούρκοι αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, λειτουργώντας αυτόνομα ή σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.

I normally hate concrete and anything to do with it.

But Turkey has found a great use for these cement trucks as a response to the fire. Fill them with water and create mobile fire fighting units.

Turks can be ingenious and incredibly kind hearted when it really matters. pic.twitter.com/xq5DEDKUBv

— Can Okar (@canokar) August 1, 2021