Διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν σήμερα σε πόλεις σε όλη τη Γαλλία, για τέταρτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο, αποκηρύσσοντας αυτό που οι ίδιοι βλέπουν ως καταπιεστικό μέτρο, προκειμένου να εμβολιαστούν κατά της COVID-19 παρά τη θέλησή τους, αλλά και να επιδεικνύουν ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού για τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στους δρόμους του Παρισιού, της Νίκαιας, του Μονπελιέ και άλλων πόλεων, με τους διαδηλωτές να κρατούν πλακάτ που έγραφαν «Όχι στη δικτατορία» και με συνθήματα «Μακρόν, δεν θέλουμε το δικό σου πιστοποιητικό εμβολιασμού».

Large protests are underway in #Paris and many other cities in #France against #vaccine passports and mandatory vaccinations.#manif7aout #manifestation7aout #Khudro pic.twitter.com/78eFf2P73B

— khudro manush (@KhudroM) August 7, 2021