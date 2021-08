Χάρη στη μεγάλη υποστήριξη από Δημοκρατικούς, αλλά και Ρεπουμπλικανούς, το σχέδιο, ύψους 1,2 τρισ. δολαρίων, για επενδύσεις στις υποδομές, που παρουσιάζεται ως «ιστορικό» από τον Τζο Μπάιντεν, ξεπέρασε σήμερα ένα κρίσιμο στάδιο στη Γερουσία των ΗΠΑ, όπου η υιοθέτησή του μοιάζει στο εξής εξασφαλισμένη, προτού σταλεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Αποτέλεσμα μηνών διαπραγματεύσεων και μιας σπάνιας ομοφωνίας ανάμεσα σε Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς γερουσιαστές, αυτό το μεγάλο σχέδιο προβλέπει 550 δισ. δολάρια νέων ομοσπονδιακών δαπανών σε δρόμους, γέφυρες, μεταφορές, αλλά και στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, καθώς και για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Ανέρχεται συνολικά σε 1,2 τρισ. δολάρια – το ισοδύναμο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ισπανίας για το 2020 – αν ληφθεί υπόψη ο αναπροσανατολισμός άλλων υφιστάμενων δημόσιων χρηματοδοτήσεων.

Με τη συμφωνία 18 Ρεπουμπλικανών, μεταξύ των οποίων ο ισχυρός επικεφαλής τους, Μιτς Μακόνελ, και 49 Δημοκρατιών, η Γερουσία αποφάσισε, με ψήφους 67-27, να θέσει τέλος στις συζητήσεις γι΄αυτό το σχέδιο νόμου. Αυτή η διαδικαστική ψηφοφορία απαιτούσε 60 ψήφους. Είναι ένα κρίσιμο στάδιο, εφόσον υπογραμμίζει τις πολύ ισχυρές πιθανότητες το κείμενο να υιοθετηθεί στη συνέχεια, με απλή πλειοψηφία (51 ψήφοι), στη Γερουσία.

Όμως, το κείμενο αναμένεται ακόμη να αντιμετωπίσει ένα διαδικαστικό στάδιο και μπορεί να υπάρξουν και νέες ψηφοφορίες για τροπολογίες.

Η τελική ψηφοφορία μπορεί λοιπόν να πραγματοποιηθεί στις αρχές της εβδομάδας ή αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς οι πολύ ευέλικτοι κανόνες της Γερουσίας επιτρέπουν την επιτάχυνση των διαδικασιών, υπό τον όρο ότι θα εξασφαλιστεί ομοφωνία.

Οι γερουσιαστές διαπραγματεύονταν σκληρά σήμερα στο ημικύκλιο, ακόμη και για τα επόμενα βήματα.

Η συμφωνία αυτή «αντιπροσωπεύει μια ιστορική επένδυση», έγραψε στο Twitter ο Τζο Μπάιντεν. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να μην την εφαρμόσουμε».

The Bipartisan Infrastructure Deal is a historic, once-in-a-generation investment in our nation’s infrastructure. It will create good-paying, union jobs repairing our roads and bridges, replacing lead pipes, and building energy transmission lines.

We can’t afford not to do it.

— President Biden (@POTUS) August 7, 2021