Τη στιγμή που η έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή αποφάνθηκε πως η περιβαλλοντική καταστροφή είναι από πολλές απόψεις μη αναστρέψιμη, οφείλεται στον άνθρωπο και έχει ήδη αρχίσει να δείχνει τα δόντια της, η επικαιρότητα κάνει τα πάντα για να επιβεβαιώσει την ισχύ αυτών των συμπερασμάτων.

Άλλη μια θλιβερή πρωτιά καταγράφηκε σήμερα, με τους καπνούς από τις πυρκαγιές της Σιβηρίας να φτάνουν για πρώτη φορά στην ιστορία μέχρι τον Βόρειο Πόλο.

Οι ειδικοί του ΟΗΕ για το κλίμα δημοσίευσαν τη Δευτέρα μια έκθεση που αναφέρει κατηγορηματικά ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη εξελίσσεται πιο γρήγορα από τις προβλέψεις.

Οι δασικές πυρκαγιές, που πλήττουν τη Σιβηρία, επιδεινώνονται, σύμφωνα με τις αρχές, και έχουν τέτοια έκταση ώστε ο καπνός τους έχει φτάσει στο Βόρειο Πόλο, σύμφωνα με τη NASA.

‼ Smoke from forest fires in Yakutia (Russia🇷🇺) reached the North Pole for the first time in human history

Scientists from NASA told about this. The smoke is so thick that much of the land cannot be seen on satellite images.#saveyakutia pic.twitter.com/x1P577zBC8

— Vlada Zhuravlyova (@ZhurVl) August 8, 2021