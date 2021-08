Πώς τα κινέζικα ομόλογα απειλούν να τινάξουν στον αέρα τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές κεφαλαιαγορές

Οι ρυθμιστικές κινήσεις πολιτικής στο Πεκίνο πλήττουν τα κινεζικά εταιρικά ομόλογα και επηρεάζουν τις παγκόσμιες αγορές μέσω των αμερικανικών και ευρωπαίων διαχειριστών χρημάτων που “φόρτωσαν” τετοιους τίτλους τα τελευταία χρόνια.

Οι επενδυτές των αναδυόμενων αγορών υφίστανται εδώ και καιρό τέτοια σοκ, αλλά τα κινεζικά ομόλογα είναι πλέον τόσο ευρέως διαδεδομένα που οι μεταβολές των τιμών τους επηρεάζουν ακόμη και τα αμοιβαία κεφάλαια που δεν ειδικεύονται στις αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων που διαχειρίζονται εταιρείες όπως η Pacific Investment Management Co και η BlackRock Inc.

Τα παγκόσμια ομολογιακά κεφάλαια με το μεγαλύτερο κινεζικό εταιρικό χρέος παρέμειναν πίσω από τους δείκτες αναφοράς τους κατά το μήνα που έληξε την περασμένη Πέμπτη, σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων της Morningstar Inc. Η υποαπόδοση συμπίπτει με τη μείωση των μετοχών και των ομολόγων της κινεζικής ιδιωτικής εκπαίδευσης, τεχνολογίας και εταιρείων ακινήτων, που προκλήθηκαν από αλλαγές κανονιστικών πολιτικών.

Οι κινεζικές αρχές αποκάλυψαν πρόσφατα σχέδια να καταστήσουν μη κερδοσκοπικές ιδιωτικές εταιρείες εκπαίδευσης όπως η New Oriental Education & Technology Group Inc. και να περιορίσουν τις εταιρείες τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας παράδοσης Meituan και του διαδικτυακού κολοσσού Alibaba Group Holding Ltd. Η κυβέρνηση έστειλε επίσης σήματα ότι θέλει να περιορίσει τον υπερβολικό δανεισμό στα ακινήτα. Οι φόβοι αυξήθηκαν τον Ιούλιο καθως η υπερχρεωμένη εταιρεία ακινήτων China Evergrande Group ενδέχεται να αθετήσει τα ομόλογα της.

Από τα 10 αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων που δεν εμφανίζονται σε αγορές με τα μεγαλύτερα κινεζικά εταιρικά ομόλογα κατά δολάριο, εννέα υποβάθμισαν τα κριτήρια αναφοράς τους στο αποκορύφωμα της πρόσφατης αναταραχής στις κινεζικές αγορές χρέους, δείχνει η ανάλυση των δεδομένων της Morningstar. Ορισμένες από τις επιδόσεις των κεφαλαίων έγιναν θετικές τις τελευταίες ημέρες καθώς οι τιμές των εταιρικών ομολόγων της Κίνας ανέκαμψαν.

Πιθανότατα θα υπάρξει αναταραχή, ιδιαίτερα για εταιρείες ακινήτων με ανεπιθύμητη πιστοληπτική ικανότητα, δήλωσε ο διευθυντής κεφαλαίων αναδυόμενων αγορών Neuberger Berman Group LLC Nish Popat. «Δεν νομίζουμε ότι είμαστε ακόμα εντελώς έξω από το δάσος», είπε.

Τα ομόλογα επενδυτικού βαθμού κινδυνεύουν επίσης. Οι τιμές του ομολόγου της Meituan με τριπλή βαθμολογία Β που ληγει το 2030 μειώθηκαν την Παρασκευή στα περίπου 91 σεντς στο δολάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της MarketAxess, σε σχέση με την ονομαστική τους αξία, ή 100 σεντς, στα μέσα Ιουλίου. Σε ένα σημάδι του αυξημένου ρυθμιστικού ελέγχου της Meituan, οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές σχεδιάζουν να επιβάλουν αντιμονοπωλιακό πρόστιμο περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην εταιρεία.

Οι κινεζικές εταιρείες διαθέτουν περίπου 6,55 τρισεκατομμύρια δολάρια ομολόγων, με 752 δισεκατομμύρια δολάρια να πωλούνται σε ξένα νομίσματα όπως το δολάριο, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Κεφαλαιαγοράς. Μετά τον υπολογισμό του δημόσιου χρέους, η κινεζική εγχώρια αγορά ομολόγων ανέρχεται σε περίπου 15 τρισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την δεύτερη μεγαλύτερη μετά τις ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα, τα παγκόσμια αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων που διαχειρίζονται δυτικοί διαχειριστές χρημάτων έχουν μεγαλώσει, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και μικρές πιστώσεις στο κινεζικό χρέος μπορούν να αθροιστούν σε μεγάλα ποσά.

Το Ταμείο Ευκαιριών Στρατηγικού Εισοδήματος 42 δισεκατομμυρίων δολαρίων της BlackRock ανέφερε πρόσφατα μια θέση 1,45% στο κινεζικό μη κυβερνητικό χρέος προς τη Morningstar, ύψους περίπου 610 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τη Morningstar, το μη κυβερνητικό χρέος αποτελείται κυρίως από εταιρικά ομόλογα, αλλά περιλαμβάνει άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως δημοτικά και ομόλογα που υποστηρίζονται από περιουσιακά στοιχεία.

Άλλοι διαχειριστές κεφαλαίων έβαλαν μεγάλα στοιχήματα σε κινεζικά ομόλογα υψηλής απόδοσης για να αντισταθμίσουν τα χαμηλά-ρεκόρ επιτόκια του εταιρικού χρέους στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Το Global Investment Grade Credit Fund της Pimco ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανέφερε περίπου 5%, ή 1 δισεκατομμύριο δολάρια, κατανομή σε κινεζικά μη κυβερνητικά ομόλογα στη Morningstar. Σύμφωνα με έρευνα της Citigroup Inc, τα ομόλογα της κινεζικής εταιρείας τεχνολογίας αποδίδουν περίπου 0,9 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από τα αμερικανικά ομόλογα επενδυτικού βαθμού.

Το Βρετανικό Fidelity International, 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων Enhanced Reserve Fund, διαθέτει περίπου το 20% των επενδύσεών του, ή 600 εκατομμύρια δολάρια, σε κινεζικά εταιρικά ομόλογα, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Morningstar, το αμοιβαίο κεφάλαιο υποχώρησε απο τον δείκτη αναφοράς κατά 1,77 ποσοστιαίες μονάδες τον μήνα που έληξε την περασμένη Πέμπτη και έκτοτε έχει μειώσει την υποαπόδοση σε περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα.

“Το Fidelity Enhanced Reserve Fund είναι ένα εξαιρετικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο (πάνω από 400 τίτλοι) εταιρικών ομολόγων υψηλής ποιότητας”, δήλωσε ο Morgan Lau, διευθυντής χαρτοφυλακίου Fidelity. Το αμοιβαίο κεφάλαιο “έχει περιορισμένες επιπτώσεις από την πρόσφατη αστάθεια”, είπε

Ορισμένοι αναλυτές συνέστησαν στους επενδυτές να επωφεληθούν από το πρόσφατο selloff για να κυνηγήσουν ευκαιρίες. «Σε τρέχοντα επίπεδα, πιστεύουμε ότι η πίστωση της Κίνας φαίνεται σχετικά ελκυστική», δήλωσε η ερευνητική ομάδα των αναδυόμενων αγορών της Citigroup στα τέλη του περασμένου μήνα, προτείνοντας στους πελάτες να αγοράσουν περισσότερο κινεζικό εταιρικό χρέος.