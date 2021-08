Τουλάχιστον 69 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές, που μαίνονται στη βόρεια Αλγερία, με τις φωτιές να τροφοδοτούνται από τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ πυροσβέστες, στρατιωτικοί και εθελοντές επιχειρούν απεγνωσμένα να τις σβήσουν σήμερα.

Τουλάχιστον 28 στρατιώτες και 37 πολίτες πέθαναν στις φωτιές, οι οποίες ξεκίνησαν τη Δευτέρα το βράδι στην Καβυλία, ιδίως στην περιοχή Τίζι Ούζου, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό.

Αργά το απόγευμα τοπική ώρα, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων APS έκανε λόγο για άλλους 4 νεκρούς, χωρίς να διευκρινίζει εάν πρόκειται για πολίτες ή στρατιωτικούς.

Εκκλήσεις διατυπώνονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον εντοπισμό αγνοουμένων. Είκοσι άνθρωποι εξακολουθούν να αναζητούνται σήμερα, σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Tout sur l’Algérie (TSA).

Ο πρόεδρος της Αλγερίας Αμπντελματζίντ Τεμπούν κήρυξε εθνικό πένθος τριών ημερών από αύριο Πέμπτη, σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου της προεδρίας.

Την ώρα που η Αλγερία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα καύσωνα, οι ισχυροί άνεμοι περιπλέκουν το έργο των διασωστών, σύμφωνα με τον Γιουσέφ Ουλντ Μοχάμεντ, έναν αξιωματούχο των δασικών υπηρεσιών, που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων APS.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως η Γαλλία θα στείλει δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη στην περιοχή της Καβυλίας.

«Θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράστασή μας στους πολίτες της Αλγερίας. Από αύριο, θα σταλούν δύο Καναντέρ κι ένα αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου», έγραψε ο Μακρόν στον λογαριασμό του στο Twitter.

Συνολικά 69 πυρκαγιές συνεχίζουν να είναι σε εξέλιξη την Τετάρτη, εν μέσω καύσωνα που σάρωσε τη Βόρεια Αφρική. Οι φλόγες έχουν ενισχυθεί από ισχυρούς ανέμους αλλά και από τις συνθήκες παρατεταμένης ξηρασίας.

Wildfires in Algeria today have left 5 people dead and hundreds more have been evacuated, firefighters are struggling to contain the blaze, houses have been damaged and farm animals have died.

It’s heartbreaking seeing my country burning. #PrayForAlgeria #AlgeriaIsBurning pic.twitter.com/P56qciYrMG

— Manel (@ITSMANELH) August 10, 2021