Ελπιδοφόρος για πυρκαγιές: Η Ομογένεια δημιουργεί ταμείο ενίσχυσης της Ελλάδας

Τη σημασία της ενότητας και της συνεργασίας όλης της ανθρωπότητας στη μάχη για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες που πλήττονται από την πύρινη λαίλαπα, όπως η Τουρκία, η Αλβανία και η Ιταλία, υπογράμμισε στο χθεσινό κήρυγμά του από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στη Φιλαδέλφεια, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Παράλληλα, κάλεσε και μέσω twitter να ενισχυθεί οικονομικά η Ελλάδα:

As the fires are still ravaging Greece, I am calling on every parish across our sacred Archdiocese this Sunday to take up a special collection to support our Greek brethren. I also urge you to donate at https://t.co/j2XV5H8506 pic.twitter.com/hDLt5xdFY2

— Elpidophoros (@Elpidophoros) August 9, 2021