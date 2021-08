Η εθνική ενότητα πρέπει να διαφυλάσσεται με κάθε τρόπο, πιστεύει η Κίνα. Και όταν λέμε με κάθε τρόπο το εννοούμε, αφού η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη έβγαλε μαύρη λίστα με… τραγούδια για καραόκε.

Η ισχύς της απαγόρευσης των τραγουδιών με «απαγορευμένο περιεχόμενο» σε όλους τους χώρους καραόκε της χώρας θα ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της χώρας, οπότε οι Κινέζοι έχουν λίγο χρόνο ακόμη να… υπονομεύσουν την εθνική τους ενότητα.

Το υπουργείο πρόκειται να απαγορεύσει περιεχόμενο που «υπονομεύει την εθνική ενότητα, την εδαφική ακεραιότητα, που παραβιάζει τις θρησκευτικές πολιτικές προπαγανδίζοντας αιρέσεις ή προκαταλήψεις ή που ενθαρρύνει παράνομες δραστηριότητες όπως ο τζόγος και τα ναρκωτικά».

China bans ‘illegal content’ in karaoke, such as ‘fart’ https://t.co/oH9puCk7Sz — USA News Lab (@USNewsLabOnline) August 11, 2021

Με άλλα λόγια, αν επιχειρήσετε να πείτε ένα κομμάτι του Snik στην Κίνα, το πιθανότερο είναι πως θα περάσετε (τουλάχιστον) ένα ευχάριστο βράδυ στα κρατητήρια.

Οι πάροχοι περιεχομένου στους χώρους καραόκε θα φέρουν την ευθύνη ελέγχου των κομματιών, όπως ανέφερε το υπουργείο στον ιστότοπό του την Τρίτη, προσθέτοντας ότι η Κίνα διαθέτει σχεδόν 50.000 τέτοιους χώρους με το μέσο αρχείο κομματιών να ξεπερνά τους 100.000 τίτλους, γεγονός που κάνει το ξεσκαρτάρισμά τους ιδιαιτέρως δύσκολη δουλειά.

Το υπουργείο σημειώνει ότι ενθαρρύνει τους παρόχους να προμηθεύουν σε αυτούς τους χώρους «υγιή μουσική που ανεβάζει τη διάθεση».

China’s nightlife is about to become a little more staid. Authorities announced plans to ban songs featuring “harmful content” – songs that threaten national unity, promote superstitions, or drug-taking and gambling – from the nation’s karaoke venues. https://t.co/c9HOVUz5g9 — Marijus Petrušonis (@MarijusPetruson) August 11, 2021



Η Κίνα ελέγχει ενδελεχώς και απομακρύνει κάθε περιεχόμενο που περιλαμβάνει βία, πορνογραφία ή «ευαίσθητα» πολιτικά σχόλια από τα κοινωνικά δίκτυα και τους ιστότοπούς της και τους τελευταίους μήνες τιμώρησε πλατφόρμες live μετάδοσης βίντεο που φιλοξενούσαν περιεχόμενο το οποίο θεώρησε «κακόγουστο».

China is going to bar songs with ‘illegal content’ from karaoke venues. Such content includes that which endangers national unity, sovereignty, territorial integrity, violates state religious policies or which encourages illegal activities such as gambling and drugs. — Michael S. Bauer (@MichaelBauerll) August 11, 2021



Με πληροφορίες από Guardian

