Μπολσονάρου στα «χνάρια» του Τραμπ: Δεν πέρασε η πρόταση του για αλλαγή του εκλογική συστήματος – Απειλεί να μην αποδεχθεί ενδεχόμενη ήττα του

Η κάτω Βουλή του Κογκρέσου της Βραζιλίας καταψήφισε το βράδυ χθες Τρίτη (τοπική ώρα) την πρόταση να αναθεωρηθούν άρθρα του Συντάγματος της χώρας προκειμένου, μεταξύ άλλων, να θεωρούνται έγκυρα τα τυπωμένα ψηφοδέλτια, όπως έχει αξιώσει ο πρόεδρος της χώρας, ο ακροδεξιός Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Ο αρχηγός του κράτους, ο οποίος διατείνεται πως το ισχύον ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας ευνοεί τη νοθεία, έχει ήδη απειλήσει πως δεν θα αποδεχθεί ενδεχόμενη ήττα του στις προεδρικές εκλογές αν δεν αλλάξει το εκλογικό σύστημα, ακολουθώντας τα βήματα του πολιτικού του ινδάλματος, του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Δημοσκοπήσεις τον φέρουν να οδεύει σε οδυνηρή ήττα από τον ορκισμένο αντίπαλό του Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, κεντροαριστερό προκάτοχό του (2003-2010), αν βρεθούν αντιμέτωποι την επόμενη χρονιά, όπως προεξοφλείται γενικά παρότι κανένας από τους δύο δεν έχει επισημοποιήσει την υποψηφιότητά του ακόμη.

Η εξέλιξη σημειώθηκε λίγες ώρες έπειτα από στρατιωτική παρέλαση, επισήμως με αφορμή ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια, στο κέντρο της πρωτεύουσας, υπό το βλέμμα του προέδρου και των επικεφαλής των τριών Όπλων, που χαρακτηρίστηκε από αρκετούς αναλυτές επίδειξη δύναμης από πλευράς του κ. Μπολσονάρου.

“Critics have denounced Jair Bolsonaro’s ‘banana republic-style’ decision to send tanks on to the streets of #Brazil’s capital for a rare military parade in what was widely seen as a beleaguered president’s ham-fisted attempt to project strength” pic.twitter.com/mFvNTLT80V

— Jeff Nascimento (@jnascim) August 10, 2021