Οι τουρκικές αρχές εκκένωσαν σήμερα ένα νοσοκομείο και αναζητούν μία γυναίκα που αγνοείται, μετά τις κατακλυσμιαίες βροχές, οι οποίες προκάλεσαν σαρωτικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στη βόρεια Τουρκία.

Οι 45 ασθενείς ενός νοσοκομείου στην επαρχία Σινώπης χρειάστηκε να απομακρυνθούν προς ένα άλλο νοσοκομείο λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων, εξήγησε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κότζα.

Διασώστες μετέφεραν τους ασθενείς με φουσκωτές λέμβους, τις οποίες τραβούσαν σε έναν πλημμυρισμένο δρόμο, σύμφωνα με τις εικόνες που δημοσίευσαν οι αρχές στο Twitter.

Δυτικότερα, στη επαρχία Μπαρτίν, οι διασώστες αναζητούν μια ηλικιωμένη γυναίκα που παρασύρθηκε από τα νερά, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης. Ένας άνθρωπος πέθανε αφότου υπέστη καρδιακή ανακοπή σε αυτήν την επαρχία.

Flooding: Dramatic scenes of Kastamonu city of Turkey. pic.twitter.com/8m4oawBRLs



Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν επίσης κατολισθήσεις, μία εκ των οποίων οδήγησε στην κατάρρευση τμήματος οδικής γέφυρας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι χρειάστηκε να νοσηλευθούν.

Στην επαρχία Κασταμονή, ολόκληροι δρόμοι χάθηκαν κάτω από ορμητικούς χειμάρρους που παρέσυραν οχήματα και πινακίδες σήμανσης, όπως φαίνεται σε ένα βίντεο, το οποίο μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.

BREAKING: Dozens missing after floods destroyed multiple houses and swept away vehicles in Kastamonu and Bartin provinces of Turkey pic.twitter.com/J8GHv0IdMq

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 11, 2021