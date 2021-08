Eurobank: Δωρεά 1 εκατ. ευρώ για πυροπροστασία και βιώσιμη αναδάσωση

Η Eurobank και το προσωπικό της εκφράζουν τη συμπαράστασή τους προς τους πυρόπληκτους στην Εύβοια, την Αττική και την Πελοπόννησο που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές και συμμετέχει πλήρως στις ενέργειες άμεσης ανακούφισης των πληγέντων, τις οποίες έχει ανακοινώσει η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (αναλυτικά στο www.hba.gr ). Επιπροσθέτως, η Eurobank θεωρεί υποχρέωσή της, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, να συμβάλει άμεσα και ουσιαστικά στις μακροπρόθεσμες ενέργειες τόσο για την πυροπροστασία όσο και για την αποκατάσταση του δασικού πλούτου της χώρας που απειλείται από τη μεταβολή των κλιματικών δεδομένων, η οποία αποτελεί μια νέα πραγματικότητα, παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνει πως θα προβεί σε δωρεά ύψους €1.000.000 (ενός εκατομμυρίου ευρώ) για δέσμη δράσεων που αφορούν, στην ενίσχυση των πυροσβεστικών μέσων για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, στη βελτίωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της πολιτικής προστασίας, σε ενέργειες για τη βιώσιμη αναδάσωση των καμμένων δασικών εκτάσεων και τη συνολικότερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση με έμφαση στα παιδιά και τους νέους. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια της τελευταίας, ύψους €546.000, χορηγικής συνεργασίας που διατηρεί η Τράπεζα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία στηρίζοντας το έργο της. Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η Τράπεζα, αποδεικνύει διαχρονικά, εμπράκτως, τη στήριξή της σε Δήμους της χώρας που έχουν πληγεί από μεγάλες, καταστροφικές πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων στο Μάτι, τον Μαραθώνα αλλά και παλαιότερα στην Ηλεία. Οι νέες δράσεις θα συγκεκριμενοποιηθούν και τα ποσά θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες κρατικές αρχές και με τη συνεργασία οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε αυτά τα πεδία. Τέλος, η Eurobank θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίξει ενέργειες εθελοντισμού προς την ίδια κατεύθυνση από εργαζομένους του Ομίλου.

