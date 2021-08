Για σοβαρό περιστατικό κάνουν λόγο ΜΜΕ της Αγγλίας. Κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν ότι άκουσαν κρότους και πυροβολισμούς.

Στο Πλίμουθ έχουν σπεύσει ασθενοφόρα από αέρος και πολλοί γιατροί.

Air ambulances landing in Plymouth after reports of gunfirepic.twitter.com/rxYoq9N3Yt

Οι κάτοικοι καλούνται να μείνουν μέσα στο σπίτι τους και να ακολουθούν τις συμβουλές της αστυνομίας.

Ο τοπικός βουλευτής Λουκ Πόλαρντ έγραψε στο Twitter: «Πραγματικά ανησυχητικά νέα που έρχονται από τον Κέιχαμ στο Πλίμουθ».

“Παρακαλώ όλους να παραμείνουν ασφαλείς, να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να ακολουθήσουν τις συμβουλές της αστυνομίας”.

Really worrying news coming out of Keyham in #plymouth. Please can everyone stay safe, stay indoors and follow police advice.

— Luke Pollard MP (@LukePollard) August 12, 2021