Εδώ και τρία χρόνια, η Σαλίμα Μαζρί είναι κυβερνήτρια της περιοχής Μπαλχ του Αφγανιστάν, που διαθέτει πληθυσμό 30.000 ατόμων. Για τη Σαλίμα, η μάχη με τους Ταλιμπάν δεν είναι νέα υπόθεση. Όμως από τον Ιούλιο, οι συναντήσεις της με τις ένοπλες δυνάμεις της περιοχής της έχουν γίνει πια καθημερινές, καθώς η παραστρατιωτική ισλαμιστική οργάνωση επιτίθεται αδιάκοπα σε ολόκληρη τη χώρα.

Ως μια εκ των τριών γυναικών κυβερνητριών του Αφγανιστάν, η Μαζαρί έχει βρεθεί στο στόχαστρό τους μόνο και μόνο εξαιτίας του φύλου και της θέσης της. Αυτό που διαχωρίζει τη 40χρονη πολιτικό από τις υπόλοιπες, αναφέρει ο Guardian, είναι το γεγονός ότι θέλει να έχει τον πλήρη έλεγχο της περιοχής της – ιδίως αυτή τη στιγμή, μετά το πρόσφατο κύμα βίας από τους Ταλιμπάν.

VIDEO: Salima Mazari, a female district governor in male-dominated Afghanistan, is on a mission: recruiting men to fight the Taliban pic.twitter.com/5Vj83BfQhS

— AFP News Agency (@AFP) August 7, 2021