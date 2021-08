Ο καύσωνας δοκιμάζει την Ιταλία ενώ την ίδια στιγμή στη Σικελία καταγράφονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες για όλη την Ευρώπη από … πάντα. Ο «Εωσφόρος», όπως έχουν ονομάσει τον καύσωνα στη γειτονική χώρα έχει προκαλέσει ήδη 500 πυρκαγιές.

Την ίδια στιγμή το θερμόμετρο καταγράφει 48,8 βαθμούς κελσίου στη Σικελία, σπάζοντας το «καυτό» ρεκόρ των 48 βαθμών που κατείχε μέχρι σήμερα η Ελλάδα. Πρόκειται για θερμοκρασία που είχε καταγραφεί στη χώρα μας το 1977 και μέχρι τώρα ήταν η υψηλότερη θερμοκρασία στην Ευρώπη.

Το πλέον ανησυχητικό ωστόσο είναι ότι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η θύμηση αυτού του καλοκαιριού θα είναι μια «δροσερή» ανάμνηση σε σχέση με τα καλοκαίρια που θα ακολουθήσουν. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και απειλεί να αλλάξει τα δεδομένα για όλους μας εδώ και τώρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι χαρακτηριστική η φράση του εκπροσώπου της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ισπανίας ότι σε 30 χρόνια ένα καλοκαίρι σαν το σημερινό θα θεωρείται ένα κρύο καλοκαίρι.

«Στην Ισπανία, δεν είμαστε άτρωτοι μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο», προειδοποίησε χθες ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναφορικά με τις πυρκαγιές, προσθέτοντας πως η χώρα του εισήλθε σε «ζώνη κινδύνου» εξαιτίας της άφιξης αυτού του κύματος καύσωνα.

Η Πορτογαλία, που γνώρισε το 2017 φονικές πυρκαγιές με περισσότερους από εκατό νεκρούς, «δεν θέλει να δει αυτό το σενάριο μία ακόμη φορά», τόνισε χθες ο πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα.

Στην Ιβηρική Χερσόνησο ο κίνδυνος πυρκαγιών ανεβαίνει μαζί με τη θερμοκρασία. Σε πολλές περιοχές η θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, ιδίως στην κοιλάδα του Γουαδαλκιβίρ (νότια Ισπανία) και τα θερμόμετρα να δείξουν έως και 45 βαθμούς Κελσίου.

Χθες, η θερμοκρασία έφθασε τους 42 βαθμούς στην επαρχία Σιουδάδ Ρεάλ (κεντρική Ισπανία).

Από την πλευρά της, η περιφέρεια της Καταλονίας (βορειοανατολική Ισπανία) απαγόρευσε το κάμπινγκ στο δάσος και τις αθλητικές δραστηριότητες στην ύπαιθρο, όπως και ορισμένες αγροτικές εργασίες σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, ώστε να περιορίσει τον κίνδυνο να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Για πρώτη φορά από το 1920, το διάσημο πάρκο Ρετίρο, το οποίο προτιμούν οι Μαδριλένοι αναζητώντας λίγη σκιά, αναμένεται να καταγράψει θερμοκρασία άνω των 40 βαθμών Κελσίου για τρεις συνεχόμενες ημέρες, από αύριο έως την Κυριακή, επισήμανε ο εκπρόσωπος τύπου της AEMET, Ρουμπέν ντελ Κάμπο, σε ανάρτησή του στο Twitter.

Οι θερμοκρασίες- ρεκόρ, οφείλονται στην εισβολή μιας μάζας πολύ θερμού αέρα από τη βόρεια Αφρική, εξηγούν οι δύο μετεωρολογικές υπηρεσίες.

*BREAKING NEWS* Wow! #Italy probably set a NEW EUROPEAN HIGHEST TEMPERATURE RECORD today as +48.8 °C (119.8 °F) was recorded in Siracusa, Sicily. Extreme #heatwave now shifts to Spain where up to +47 is likely this weekend!https://t.co/PFiM2NLQJr

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) August 11, 2021