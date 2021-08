Οι αρχές της Γιακουτίας, στη Σιβηρία, κήρυξαν επίσημη αργία σε πολλές περιοχές, εξαιτίας του καπνού που έχουν προκαλέσει οι καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται από τις αρχές του καλοκαιριού.

Η Παρασκευή 13 Αυγούστου θα είναι, επομένως, ημέρα επίσημης αργίας σε 11 περιοχές και πόλεις της Γιακουτίας, στο βόρειο τμήμα της Σιβηρίας, σύμφωνα με το διάταγμα, το οποίο δημοσιεύτηκε σήμερα στον ιστότοπο της τοπικής κυβέρνησης.

Το μέτρο αυτό λαμβάνεται προκειμένου να «προστατευθεί η υγεία του πληθυσμού από τις αρνητικές επιπτώσεις των τοξικών ουσιών», που κυκλοφορούν στον αέρα λόγω των δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

“We’re putting the kraken back in the cage.”

Our @ABC piece from Siberia with the teams fighting the giant wildfires out there.

Fueled by climate change, #Russia’s fires are staggeringly big— bigger than all the world’s other fires combined.

pic.twitter.com/HxoDAW91nj

— Patrick Reevell (@Reevellp) August 12, 2021