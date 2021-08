Alpha Bank: Εξάμηνη αναστολή στις δόσεις δανείων για τους πληγέντες

Έμπρακτη στήριξη στους πληγέντες, Iδιώτες και Επιχειρηματίες, στις περιοχές της χώρας μας που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές παρέχει η Alpha Bank, υλοποιώντας ειδικές ρυθμίσεις και διευκολύνσεις για την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων και για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα, στο πλαίσιο των ανακοινώσεων της Πολιτείας και της σχετικής ανακοίνωσης της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ), παρέχει άμεσα στους Ιδιώτες και Επιχειρηματίες Πελάτες της που κατοικούν ή/και έχουν την επαγγελματική τους έδρα στις πληγείσες περιοχές και έχουν υποστεί ζημίες, τη δυνατότητα αναστολής 6 μηνών στην καταβολή δόσεων στεγαστικών, επιχειρηματικών, καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών. Επιπλέον, για τους Ιδιώτες και Επιχειρηματίες Πελάτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές προβλέπεται αναστολή 6 μηνών κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στα ως άνω μέτρα θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα στα Καταστήματα της Τράπεζας. Οπως αναφέρει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο των δράσεων αποκατάστασης κατοικιών και επαγγελματικών εγκαταστάσεων, παρέχει εξειδικευμένα στεγαστικά δάνεια με προνομιακό επιτόκιο για την επισκευή των ζημιών. Με στόχο εξάλλου την άμεση ανακούφιση των πληγέντων, και πλέον των πρωτοβουλιών της ΕΕΤ, η Alpha Bank προσέφερε ήδη, μέσα από τις πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας, 7.500 τεμάχια τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στηρίζοντας το σημαντικό ανθρωπιστικό του έργο και τη δράση του εθνικού δικτύου εθελοντών του. Η Alpha Bank συνεισφέρει με τις ενέργειες αυτές στην προσπάθεια άμεσης στήριξης των πληγέντων, την ίδια στιγμή που έχει ήδη ξεκινήσει η επεξεργασία, σε συνεργασία με την Πολιτεία και ομοειδείς φορείς, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που θα συμβάλουν αφενός στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, αφετέρου στη συνολική αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης που προκάλεσαν οι πυρκαγιές. Τα Καταστήματα της Τράπεζας παραμένουν στη διάθεση των ενδιαφερομένων Πελατών, σχετικά με την υποδοχή των αιτημάτων τους για ένταξη στις παραπάνω ειδικές ρυθμίσεις, τα οποία μπορούν να υποβληθούν έως και την 31 Δεκεμβρίου 2021.

