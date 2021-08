H Coca Cola HBC εξαγόρασε την εμφιαλώτρια εταιρεία της Coca Cola στην Αίγυπτο

Στην αγορά της Αιγύπτου, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά μη αλκοολούχων ποτών στην Αφρική σε όρους όγκου, εισέρχεται η Coca Cola HBC έπειτα απ’ την κίνηση της να εξαγοράσει την εμφιαλώτρια εταιρεία της Coca Cola στη χώρα.

Η εξαγορά, που έφθασε τα 427 εκατ. δολ., αφορά το 94,7% της εταιρείας το οποίο κατέχουν σήμερα η The Coca Cola Co., η MAC Beverages Ltd και κάποιοι μικρομέτοχοι.

Η εξαγορά, σύμφωνα με το ανακοινωθέν, υπόκειται σε κάποιες προσαρμογές.

Σύμφωνα με την Coca Cola HBC τα οφέλη απ’ την κίνηση εισόδου στην αγορά της Αιγύπτου μέσω της συγκεκριμένης εξαγοράς είναι πολλαπλά. Πρώτα απ’ όλα πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά στην Αφρική, που μαζί με αυτή της Νιγηρίας, καλύπτουν το 25% του πληθυσμού της ηπείρου.

Μάλιστα, πάντα σύμφωνα με την εταιρεία, η εξαγορά θα δώσει την ευκαιρία για μόχλευση της παρουσίας της σε μία αναπτυσσόμενη αγορά μέσω της εμπειρίας της και του χαρτοφυλακίου των brands της. Επίσης θα διευρύνει την έκθεση της Coca Cola HBC σε αγορές με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Τέλος, δίνει την ευκαιρία για τη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας μέσω καλύτερων περιθωρίων κέρδους.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την Coca-Cola Bottling Company of Egypt στην ομάδα μας. Βλέπουμε μεγάλες δυνατότητες στην επιχείρηση, η οποία μπορεί να ανοίξει σημαντικές ευκαιρίες στην κατηγορία των μη αλκοολούχων ποτών (NARTD) στην Αίγυπτο», σημειώνει σε δήλωση του ο CEO της Coca Cola HBC Zoran Bogdanovic.

«Με τις εξαιρετικές μας εκτελεστικές δυνατότητες, την εμπορική μας τεχνογνωσία και την κορυφαία προσέγγιση παγκοσμίως για τη βιωσιμότητα και τις κοινότητες, πιστεύουμε ότι υπάρχει μια σημαντική ευκαιρία για τη δημιουργία αξίας για όλους τους ενδιαφερόμενους. Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας έδωσαν η The Coca-Cola Company και η MBL και ανυπομονούμε να γίνουμε μέρος του συστήματος της Coca-Cola στην Αίγυπτο», προσθέτει.

Από την πλευρά του, ο Abdul Galil Besher, Πρόεδρος της MAC Beverages Limited και της Coca-Cola Bottling Company of Egypt, σημείωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μεταβιβάσουμε στην Coca-Cola HBC την ιδιοκτησίας της Coca-Cola Bottling Company of Egypt. Ως κορυφαίος εμφιαλωτής του συστήματος Coca-Cola, πιστεύουμε ότι η Coca-Cola HBC θα επιταχύνει τις αναπτυξιακές φιλοδοξίες της CCBCE, συνδυάζοντας την εξειδίκευση, το εύρος των γνώσεων, την τεχνογνωσία και τα κρίσιμα μεγέθη, με τη βαθιά γνώση της εταιρείας στην αγορά παρουσία πολλών δεκαετιών στην Αίγυπτο».

Τέλος, ο Brian Smith, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της The Coca-Cola Company, δήλωσε: «Η συναλλαγή αυτή υπόσχεται να ενισχύσει το σύστημά μας στην Αίγυπτο, όπου η τεχνογνωσία της Coca-Cola HBC θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στις τοπικές γνώσεις και δυνατότητες της Coca-Cola Bottling Company of Egypt. Η συμφωνία αυτή αντιπροσωπεύει μια σημαντική εξέλιξη στη μακροπρόθεσμη δέσμευση του οργανισμού της Coca-Cola στην ανάπτυξη και εξέλιξη της σημαντικής αυτής αγοράς».

Το 2020 η CCBCE είχε καθαρά έσοδα από πωλήσεις ύψους 7,4 δισ αιγυπτιακών λιρών (401,37 εκατ. ευρώ) και οι πωλήσεις σε όγκο έφθασαν τα 275 εκατ. κιβώτια. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ήταν 135 εκατ. λίρες (7,32 εκατ. ευρώ). Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 τα περιουσιακά της στοιχεία ήταν στα 5,2 δισ λίρες (282 εκατ. ευρώ).

Η Coca Cola HBC σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την εξαγορά από τα ταμειακά της διαθέσιμα και χρησιμοποιώντας μερικώς τις υφιστάμενες πιστωτικές γραμμές. Η προτεινόμενη εξαγορά αναμένεται να φέρει τη σχέση καθαρού χρέους και προσαρμοσμένων EBITDA κοντά στο υψηλότερο επίπεδο του μεσοπρόθεσμου προς μακροπρόθεσμου στόχου μόχλευσης που έχει θέσει.

H CCBCE είχε ιδρυθεί το 1994 ως Κοινοπραξία των The Coca-Cola Company, MAC Beverages Limited και συγκεκριμένων συνεργατών της τελευταίας.

Νωρίτερα η Coca Cola HBC είχε ανακοινώσει τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου.

