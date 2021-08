Προελαύνουν οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, με μεγάλες πόλεις να περνούν η μία μετά την άλλη στα χέρια τους.

Μετά την Κανταχάρ, οι ταλιμπάν, κατέλαβαν σήμερα και τη Λασκάρ Γκα, την πρωτεύουσα της επαρχίας Χελμάντ, επιτρέποντας οι δυνάμεις του στρατού, πολιτικοί, αξιωματούχοι και δημόσιοι λειτουργοί να φύγουν από την πόλη, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στα αφγανικά σώματα ασφαλείας

«Η Λασκάρ Γκα εκκενώθηκε. Αποφασίστηκε να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός για 48 ώρες» ώστε να απομακρυνθούν οι δυνάμεις του στρατού και οι αξιωματούχοι, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η πηγή αυτή, όπως μεταδίδει το -. Λίγη ώρα νωρίτερα, οι Ταλιμπάν ανακοίνωναν ότι κατέλαβαν και την Λασκάρ Γκα, μόλις μερικές ώρες αφού έκαναν γνωστό πως πήραν την Κανταχάρ.

🇦🇫| The #Taliban march on, unstoppable in their robes and gowns.

🚨| The cities of #Herat and #Kandahar are now fully under the Taliban’s control. pic.twitter.com/fqjcjQHpNN

— Terror Alarm (@terror_alarm) August 12, 2021