Νότια Ιταλία: Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Σικελία, Καλαβρία, Σαρδηνία – Πέντε οι νεκροί

Τις τελευταίες πέντε ημέρες, πέντε άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στην Κάτω Ιταλία από τις πυρκαγιές. Σήμερα το απόγευμα ανακοινώθηκε ο θάνατος ενός 77χρονου κτηνοτρόφου, στο χωριό Γκροτερία της Καλαβρίας. Η αγροικία και οι στάβλοι του καταστράφηκαν ολοσχερώς από τις φλόγες. Ο ίδιος προσπαθούσε να σώσει τα ζωντανά του, αλλά έμεινε εγκλωβισμένος.

Στο χωριό Καρντάτο βρέθηκε απανθρακωμένο το πτώμα ενός αγρότη 79 ετών, την εξαφάνιση του οποίου είχαν δηλώσει συγγενείς του τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Πριν από λίγο, επίσης, ένας αγρότης 30 ετών έχασε την ζωή του στο Πατερνό, λίγο έξω από την Κατάνη της Σικελίας. Βοηθούσε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, αλλά το τρακτέρ στο οποίο επέβαινε ανετράπη και τον καταπλάκωσε

#Canadair in azione sotto il coordinamento del DOS, il direttore delle operazioni di spegnimento. Nel video #vigilidelfuoco al lavoro per fronteggiare l’#incendio della pineta di Calaforno che minacciava il centro abitato di Giarratana (RG). Intervento in corso #11agosto pic.twitter.com/9h8c9ioBCE

