Ρωσία: Μία γυναίκα νεκρή και 18 τραυματίες εξαιτίας έκρηξης σε αστικό λεωφορείο – Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον μια γυναίκα έχασε τη ζωή της – υπέκυψε αφού διακομίστηκε σε νοσοκομείο – και άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις είναι σε σοβαρή κατάσταση, κατά τον ως τώρα απολογισμό των αρχών μετά την έκρηξη που σημειώθηκε περί τις 21:30 χθες Πέμπτη σε μικρό αστικό λεωφορείο στην πόλη Βορόνεζ, 500 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας.

Την ώρα της έκρηξης, το μικρό λεωφορείο είχε σταθμεύσει στο κέντρο της πόλης, είχε επιβιβάσει και την τελευταία επιβάτιδά του και ήταν σχεδόν πλήρες, με περίπου 35 επιβάτες.

Voronezh, Russia 🇷🇺 ⚡️:

Bus explodes 12 injured, 1 lost their legs according to preliminary reports pic.twitter.com/6ptjwjyz8J

— carl hill (@cahill2010_carl) August 12, 2021