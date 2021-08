Τουλάχιστον μια γυναίκα έχασε τη ζωή της- υπέκυψε αφού διακομίστηκε σε νοσοκομείο- και άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις είναι σε σοβαρή κατάσταση, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε γύρω τις 21:30 χθες το βράδυ σε μικρό αστικό λεωφορείο στην πόλη Βορόνεζ, 500 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας.

Την ώρα της έκρηξης, το μικρό λεωφορείο είχε σταθμεύσει στο κέντρο της πόλης, είχε επιβιβάσει και την τελευταία επιβάτιδά του και ήταν σχεδόν πλήρες, με περίπου 35 επιβάτες.

Αρχικά, ρωσικά ΜΜΕ μετέδωσαν την πληροφορία ότι επρόκειτο για έκρηξη φιάλης υγραερίου που τροφοδοτούσε τον κινητήρα του λεωφορείου, ωστόσο αργότερα εκπρόσωποι της εταιρείας στην οποία ανήκει το όχημα, όπως και ο οδηγός, διαβεβαίωσαν ότι ο κινητήρας του λειτουργεί με πετρέλαιο ντίζελ ως καύσιμο, όχι υγραέριο.

In western #Russia, an explosion on a bus has killed a woman and injured 17 others. Police say the blast occurred Thursday evening in the city of #Voronezh. The bus was at a stop near a shopping center. The driver told local media there had been 35 passengers aboard. pic.twitter.com/5c4Gn5wEcX

