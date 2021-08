Βρετανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι πέντε ως έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βίαιο επεισόδιο κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε χρήση πυροβόλων όπλων χθες Πέμπτη το βράδυ στο Πλίμουθ, στη νότια Αγγλία.

«Τραγικό» συμβάν

Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη επίσημα τον αριθμό των θυμάτων.

Ο τοπικός βουλευτής των Συντηρητικών, ο Τζόνι Μέρσερ, έκανε λόγο μέσω Twitter για «τραγικό» συμβάν, πρόσθεσε πάντως πως δεν θεωρείται ότι επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια και διευκρίνισε πως ο ένοπλος «δεν διαφεύγει».

I am aware of a serious and tragic incident unfolding in Plymouth. Please obey all instructions from the Police and do not post rumour or speculation on social media. I will post news when I have it. — Johnny Mercer (@JohnnyMercerUK) August 12, 2021

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, ο δράστης είναι νεκρός.

There are multiple fatalities following a «serious and tragic» incident in Plymouth – and a shooter involved has been shot, Sky News understands https://t.co/OH8XGok8qf — Sky News (@SkyNews) August 12, 2021

Ο αριθμός των τραυματιών – αρκετοί παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα – δεν είναι σαφής μέχρι στιγμής.

«Η περιοχή έχει αποκλειστεί»

«Η περιοχή έχει αποκλειστεί» και εκτιμάται πως «η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο», σύμφωνα με ανακοίνωσή της αστυνομίας του Ντέβον και της Κορνουάλης.

Κάνοντας λόγο για «σοκαριστικά» γεγονότα, χωρίς να κάνει καμιά κρίση για τη φύση τους, η υπουργός Εσωτερικών των Τόρις, η Πρίτι Πατέλ, κάλεσε «τους πάντες να παραμείνουν ψύχραιμοι, να ακολουθούν τις συστάσεις της αστυνομίας και να επιτρέψουν στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών μας να κάνουν τη δουλειά τους».

Images from the ongoing shooting in Plymouth, stay away from the area. pic.twitter.com/6lxsQlF8BX — MI6 ROGUE© (@mi6rogue) August 12, 2021

🚨 One of the Air Ambulances can be seen departing Keyham, Possibly with a patient on board. Please do not share videos of the victims.#Plymouth pic.twitter.com/sAGsiwFbAY — Cathal 🇮🇪 (@PokiRae_) August 12, 2021

«Ανησυχητικά νέα»

Νωρίτερα, ο τοπικός βουλευτής Λουκ Πόλαρντ είχε γράψει στο Twitter: «Πραγματικά ανησυχητικά νέα που έρχονται από τον Κέιχαμ στο Πλίμουθ».

“Παρακαλώ όλους να παραμείνουν ασφαλείς, να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να ακολουθήσουν τις συμβουλές της αστυνομίας”.

We were called at 18:12 to an ongoing incident in Plymouth. We responded to the incident with a significant number of resources, including Hazardous Area Response Teams (HART), multiple ambulances, air ambulances, multiple doctors and senior paramedics. 1/2 pic.twitter.com/17xZs7LsTm — South Western Ambulance Service (@swasFT) August 12, 2021

