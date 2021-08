Δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ η καθεμία, με διαφορά ενός λεπτού, σημειώθηκαν στη δυτική Αϊτή νωρίτερα σήμερα. Το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) κατέγραψε τον σεισμό στην περιοχή, αναφέροντας ότι ήταν μεγέθους 7,6 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, USGS, οι σεισμοί σημειώθηκαν από το ίδιο επίκεντρο 8 χιλιόμετρα από την πόλη Petit Trou de Nippes, 119 χλμ δυτικά του Port-au-Prince, σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Πρόκειται για τον πιο ισχυρό σεισμό από στην περιοχή από το 2010.

A 7.2 earthquake in Haiti this morning. No tsunami warning issued. However… There is a small possibility of tsunami waves along coasts located nearest the epicenter. #Haiti #earthquake pic.twitter.com/0FwyFdhcqA

Από τον σεισμό κατέρρευσαν κτίρια χωρίς να είναι ακόμα γνωστό το μέγεθος της καταστροφής.

First images out of #Haiti after a devastating magnitude 7.2 earthquake struck the region this morning.

No tsunami threat for the United States East Coast, Gulf Coast or Caribbean Sea at this time. #earthquake @CBS12 https://t.co/CG1eYSbSrx

