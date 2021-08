Σε 227 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,2 Ρίχτερ που συγκλόνισε το πρωί του Σαββάτου στην Αϊτή, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της χώρας.

Εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι μετά το σεισμό.

Κάτοικοι και σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν πολίτες, μέσα από τα συντρίμμια των κτιρίων που έχουν καταρρεύσει.

«Οι πρώτες επιχειρήσεις, που διεξήχθησαν τόσο από τους επαγγελματίες διασώστες, όσο και από μέλη του πληθυσμού, επέτρεψαν να ανασυρθούν πολλοί άνθρωποι από τα ερείπια. Τα νοσοκομεία συνεχίζουν να δέχονται τραυματίες», ανέφερε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

