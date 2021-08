Το υπουργείο Εσωτερικών του Αφγανιστάν ανακοίνωσε πως οι Ταλιμπάν έχουν αρχίσει να εισέρχονται στην Καμπούλ από όλες τις πλευρές, όπως μεταδίδει το -.

Οι μαχητές των Ταλιμπάν έχουν εντολή να αποφύγουν τη βία στην Καμπούλ, να επιτρέψουν την ασφαλή διέλευση οποιουδήποτε επιλέξει να φύγει και να ζητήσουν από τις γυναίκες να πάνε προς προστατευμένες περιοχές, όπως γνωστοποίησε ο ηγέτης των Ταλιμπάν στη Ντόχα.

Πρόκειται για την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν που αποτελεί την τελευταία μεγάλη πόλη που κατέχουν κυβερνητικές δυνάμεις.

Taliban capture Jalalabad without a fight and Afghan President Ashraf Ghani under growing pressure to resign

Οι Ταλιμπάν ξεκίνησαν επίθεση πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες, καταλαμβάνοντας μια σειρά από σημαντικές πόλεις και συνοριακά σημεία.

Η είσοδος στην Καμπούλ έρχεται καθώς οι διεθνείς δυνάμεις ετοιμάζονται να απομακρύνουν τους διπλωμάτες τους εν μέσω της επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας. Μάλιστα, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του BBC, Yalda Hakim, οι μαχητές δεν αντιμετωπίζουν μεγάλη αντίσταση στην αφγανική πρωτεύουσα.

BREAKING: Three Afghan officials have confirmed that Taliban militants have entered the outskirts of the capital city Kabul.

It is the last major city that has not yet fallen to the Taliban.

