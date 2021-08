H Αθήνα βρίσκεται σε επιφυλακή μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν και την εισβολή των Ταλιμπάν στην πρωτεύουσα, Καμπούλ.

Πέραν των πιθανών ζητημάτων ασφαλείας που μπορεί να ανακύψουν, η Αθήνα έχει δύο κύριους λόγους να ανησυχεί.

Ο πρώτος λόγος είναι το μεταναστευτικό – προσφυγικό.

Οι αντίπαλοι των Ταλιμπάν θα σπεύσουν να εγκαταλείψουν την χώρα, να βρουν ασφαλές καταφύγιο ώστε να σωθούν. Και πρόκειται για εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών και αξιωματούχων αλλά και ντόπιων που συνεργάστηκαν με τους Αμερικανούς και την υπόλοιπη διεθνή δύναμη έχοντας αναλάβει πολλούς ρόλους, όπως σύνδεσμοι, μεταφραστές, μέλη οργανώσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του εμπορίου ναρκωτικών , την ελευθερία του Τύπου και πολλά άλλα. Και μαζί με αυτούς χιλιάδες αθώων πολιτών και αμάχων.

Θα ζητήσουν να περάσουν σε γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία και θα αισθανθούν ασφαλείς όταν περάσουν στην Ευρώπη.

Έτσι, τα σύνορα της χώρας με την Τουρκία θα δεχθούν πιέσεις και από θαλάσσης και από ξηράς.

Πάντως, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν στο sofokleous10.gr πως «υπάρχει πλήρης έλεγχος των συνόρων».

«Η κρίση στο Αφγανιστάν, και όχι μόνον, δείχνει με ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια ότι αυτή είναι η στιγμή, ότι ήρθε η ώρα να συμφωνήσουν, οι χώρες μέλη, στην έγκριση του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης» τονίζει ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς σήμερα σε συνέντευξή του σε ιταλική εφημερίδα. Ακόμη υπάρχουν εδώ και ένα χρόνο εκκρεμότητες και διαφωνίες μεταξύ των κρατών – μελών και δεν έχει προχωρήσει.

