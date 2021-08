Η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό είναι παθιασμένη με την προστασία της άγριας ζωής στην Αφρική.

Το ίδρυμα της, «Princess Charlene of Monaco Foundation South Africa» με έδρα τη Νότια Αφρική, ξεκίνησε νέα εκστρατεία για την καταπολέμηση της λαθροθηρίας άγριων ζώων.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του ιδρύματος που δημοσίευσε η Hola Usa η πριγκίπισσα Σαρλίν, Νοτιοαφρικανή πρωταθλήτρια της κολύμβησης και σύζυγος του Πρίγκιπα Αλβέρτου Β΄ του Μονακό, εξηγεί ότι πρέπει να εξαλειφθούν οι θάνατοι των ρινόκερων.

Το κέρατο του ρινόκερου είναι περιζήτητο στην αφρικανική μαύρη αγορά και η Πριγκίπισσα τονίζει ότι σε αυτό δεν πρέπει να υπάρχει αδιαφορία.

«Rhino horn is NOT cool!» HSH Princess Charlene’s message is clear and as her Foundation, we echo the message against the atrocity of wildlife poaching. 🦏

Donate and you stand a chance to win two tickets to the Monaco 2022 F1 Grand Prix.https://t.co/L9yW9gQwrI pic.twitter.com/6GRo6WgCYi

— Princess Charlene of Monaco Foundation SAfrica (@PCMFSouthAfrica) August 8, 2021