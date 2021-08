Η μεγάλη σεισμική δόνηση, μεγέθους 7,2 βαθμών Ρίχτερ, που συγκλόνισε το πρωί του Σαββάτου την Αϊτή, προκάλεσε εκατοντάδες θανάτους και υλικές ζημιές στο νοτιοδυτικό τμήμα της νήσου, αναβιώνοντας τις μνήμες από το μεγάλο σεισμό του 2010.

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι και ο σεισμός του 2010 ήταν μεγέθους 7,2 Ρίχτερ, ενώ είχε κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 300.000 ανθρώπους. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Καραϊβική, ενώ κάτοικοι άρχισαν να τρέχουν μακριά από τα σπίτια τους, με το φόβο της κατάρρευσης κτιρίων.

Το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι, πάντως, ήρε την προειδοποίηση που είχε εκδώσει, διαβεβαιώνοντας πως δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος.

Ο σεισμός των 7,2 βαθμών είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα από τη πόλη Πετί Τρου ντε Νιπ, σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων δυτικά της πρωτεύουσας Πορτ ο Πρενς και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

#NEW: Images reveal mass destruction following the 7.2 earthquake in #Haiti. Similar in strength to the catastrophic earthquake that killed more than 160,000 people in the Caribbean country in 2010, according to a study. pic.twitter.com/1RYFlv31af

— Leonardo Feldman (@LeoFeldmanNEWS) August 14, 2021