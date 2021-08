Οι πλημμύρες που έπληξαν την Τουρκία χαρακτηρίζονται ως πρωτοφανείς, ενώ καθημερινά ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών. Οι πλημμύρες σημειώθηκαν σε πολλές τουρκικές πόλεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και προκάλεσαν τον θάνατο 58 ανθρώπων, δήλωσαν σήμερα οι τουρκικές Αρχές, στη δεύτερη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή που πλήττει την Τουρκία αυτό τον μήνα.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν χάος σε βόρειες επαρχίες τη στιγμή που οι Αρχές ανακοίνωναν ότι οι πυρκαγιές είχαν τεθεί υπό έλεγχο αφού μαίνονταν για δύο εβδομάδες στις νότιες παραλιακές περιοχές.

Σαράντα οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα των πλημμυρών στην επαρχία Κασταμονή, άλλοι εννέα στη Σινώπη και ένας στην Μπαρτίν, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD).

Πλάνα από drone του - δείχνουν μαζικές ζημιές στην πόλη Μποζκούρτ, στην επαρχία Κασταμονή. Διασώστες αναζητούν αγνοούμενους σε ό,τι απέμεινε από κτίρια.

