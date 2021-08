Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολιτική σκηνή μετά την εγκαθίδρυση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Όπως ενημέρωσε μέσω Twitter, ο Ύπατος Εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ, αύριο Τρίτη 17 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών των 27 κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να συζητηθούν οι δραματικές εξελίξεις στην Καμπούλ.

«Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν, και μετά από επαφές με εταίρους τις τελευταίες ημέρες και ώρες, αποφάσισα να συγκαλέσω έναν έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ αύριο το απόγευμα για μια πρώτη αξιολόγηση», σημειώνει ο κ. Μπορέλ και παράλληλα τονίζει ότι «διακυβεύεται η ασφάλεια και η ευημερία των πολιτών του Αφγανιστάν αλλά και η διεθνής ασφάλεια».

Following latest developments in #Afghanistan, and after intense contacts with partners in the past days and hours, I decided to convene an extraordinary VTC of EU Foreign Ministers #FAC tomorrow afternoon for a first assessment.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 16, 2021