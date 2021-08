Αφγανιστάν: Εγκατέλειψε τη χώρα ο πρόεδρος Ασράφ Γάνι – Εκκενώνουν τις πρεσβείες Ευρωπαίοι και Αμερικανοί

Οι Ταλιμπάν αναμένουν μια ειρηνική μετάβαση της εξουσίας τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ένας εκπρόσωπος τύπου σήμερα, καθώς οι αντάρτες έφθασαν στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ συναντώντας ελάχιστη αντίσταση.

Ο Σουχάιλ Σαχίν πρόσθεσε πως η οργάνωση θα προστατεύσει τα δικαιώματα των γυναικών, όπως επίσης τις ελευθερίες των εργαζομένων στα ΜΜΕ και των διπλωματών.

«Διαβεβαιώνουμε τους πολίτες, ιδίως στην πόλη της Καμπούλ, ότι οι ιδιοκτησίες τους, οι ζωές τους είναι ασφαλείς», τόνισε ο εκπρόσωπος, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC. «Η ηγεσία μας έδωσε οδηγίες στις δυνάμεις μας να παραμείνουν στις πύλες της Καμπούλ, όχι να εισέλθουν στην πόλη».

«Αναμένουμε μια ειρηνική μετάβαση της εξουσίας», σημείωσε, προσθέτοντας πως οι Ταλιμπάν αναμένουν αυτό να συμβεί τις επόμενες ημέρες.

