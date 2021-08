Οι δυνάμεις των Ταλιμπάν έδωσαν συνέντευξη Τύπου στο προεδρικό μέγαρο στην Καμπούλ, αφότου πήραν τον έλεγχο της αφγανικής πρωτεύουσας, όπως φαίνεται σε βίντεο που μετέδωσε το δίκτυο Al Jazeera.

«Η χώρα μας απελευθερώθηκε και οι μουτζαχεντίν είναι νικητές στο Αφγανιστάν», είπε από το προεδρικό μέγαρο ένας αντάρτης στον τηλεοπτικό σταθμό Al Jazeera.

Armed Taliban fighters have entered Afghanistan’s presidential palace in Kabul hours after President Ashraf Ghani fled the country.

