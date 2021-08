Το απόλυτο χάος επικρατεί τις τελευταίες ώρες στο αεροδρόμιο της Καμπούλ με τρομαγμένους πολίτες να αναζητούν μια θέση σε ένα αεροπλάνο για να εγκαταλείψουν τη χώρα, την ώρα που οι Ταλιμπάν προετοιμάζουν τη σύσταση της νέας διακυβέρνησης που θα επισφραγίσει και την πλήρη ανάληψη της εξουσίας στο Αφγανιστάν.

Νωρίτερα μάλιστα, μέλη των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ πυροβόλησαν στον αέρα για να απωθήσουν εκατοντάδες πολίτες που έτρεχαν πάνω στον διάδρομο αποπροσγειώσεων -όπως επιβεβαίωσε αμερικανός αξιωματούχος- ενώ αυτόπτης μάρτυρας έκανε λόγο για ένα κορίτσι που ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου μέσα στο πανδαιμόνιο.

Η προσπάθεια, ωστόσο, χιλιάδων πολιτών να βρουν διέξοδο ίσως αποβεί άκαρπη, καθώς -όπως έγινε γνωστό- ακυρώνονται οι εμπορικές πτήσεις από την Καμπούλ.

«Δεν θα πραγματοποιηθούν εμπορικές πτήσεις από το αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι για να αποφευχθούν λεηλασίες. Μην σπεύδετε στο αεροδρόμιο» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αρχές του αεροδρομίου σε μήνυμα που έστειλαν στους δημοσιογράφους, όπως μεταδίδει το Aljazeera.

This is, perhaps, one of the saddest images I’ve seen from #Afghanistan. A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR — Nicola Careem (@NicolaCareem) August 16, 2021



Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το BBC, τα αμερικανικά στρατεύματα αναλαμβάνουν τον έλεγχο του διεθνούς αεροδρομίου της Καμπούλ για να απομακρύνουν ωστόσο μόνο αμερικανούς διπλωμάτες και υπηκόους, καθώς και συμμαχικό προσωπικό, προκαλώντας την έκδηλη οργή των Αφγανών πολιτών.

«Αυτό είναι το αεροδρόμιό μας, αλλά βλέπουμε τους διπλωμάτες να εκκενώνουν την περιοχή, ενώ παραμένουμε σε πλήρη αβεβαιότητα» δήλωσε ο Ραχσάντα Τζιλάλι, ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προσπαθούσε να φτάσει στο Πακιστάν.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Αφγανιστάν (ACAA) επιβεβαιώνει ότι ο εναέριος χώρος της Καμπούλ βρίσκεται υπό τον έλεγχο του στρατού και συμβουλεύει τα αεροσκάφη να αλλάξουν πορεία. Τονίζει, δε, πως για οποιαδήποτε διέλευση μέσω του εναέριου χώρου της Καμπούλ δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της πτήσης.

Desperate situation unfolding at #Kabul airport this morning. pic.twitter.com/JlAWtTHPBy — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

#Kabul: Another video emerges from this morning outside Kabul airport. Gunfire can be heard too. pic.twitter.com/elTB2mlpQ1 — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

Οι αεροπορικές εταιρείες αλλάζουν δρομολόγια πτήσεων

Στο μεταξύ, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες -συμπεριλαμβανομένων των United Airlines, British Airways και Virgin Atlantic- ανακοίνωσαν ότι δεν χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν μετά την κατάληψη της Καμπούλ από τους Ταλιμπάν.

Εκπρόσωπος της United είπε ότι η αλλαγή επηρεάζει αρκετές πτήσεις της αεροπορικής εταιρείας από τις ΗΠΑ προς την Ινδία.

Video shows 24hrs over Afghanistan last Monday, 9 August 2021. Some airlines (including British Airways, KLM, and Singapore Airlines) are now rerouting overflights around Afghanistan. Current airspace over Afghanistan can be viewed at: https://t.co/w2Yw2MIxdk pic.twitter.com/dtB3X4nB7t — Flightradar24 (@flightradar24) August 16, 2021

-