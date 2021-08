Βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου -χωρίς να επιβεβαιώνεται η αυθεντικότητά του- φέρεται να εμφανίζει ανθρώπους να πέφτουν από αεροσκάφος που φεύγει από το αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι της Καμπούλ.

Πρόκειται για τα μικρά μαύρα σημάδια που φαίνονται να πέφτουν από το αεροπλάνο την ώρα που εκείνο κερδίζει ύψος.

Πληροφορίες αυτήκοων μαρτύρων κάνουν λόγο για πτώση τριών ανθρώπων που έκαναν τρομακτικό θόρυβο όταν έπεφταν στο έδαφος.

Exclusive – The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people’s homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj — Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Τουλάχιστον πέντε νεκροί

Προς το παρόν, δεν έχει γίνει επισήμως γνωστή η τύχη των πολιτών που κατέπεσαν από το ύψος αυτό, ωστόσο είναι γνωστό ότι υπάρχουν ήδη τουλάχιστον πέντε νεκροί στο αεροδρόμιο.

Πάντως, βίντεο που έχει αναρτηθεί στο Twitter δείχνει ντόπιους κατοίκους να συλλέγουν ένα από τα σώματα των ανθρώπων που έπεσαν, με τις εικόνες να είναι σοκαριστικές.

Warning-Graphic

Locals while collecting the bodies of three men Clinging to the wheels of the plane that took off from #Kabul airport, they were then fell to the ground near Khairkahana area of Kabul#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/N14U55CZmj — Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Χιλιάδες Αφγανοί που φοβούνται για τη ζωή τους μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν συνεχίζουν να συγκεντρώνονται στο αεροδρόμιο με την ελπίδα να μπουν σε πτήση που θα τους απομακρύνει από τη χώρα.

Η προσπάθεια, ωστόσο, να βρουν διέξοδο ίσως αποβαίνει άκαρπη, καθώς ακυρώνονται οι εμπορικές πτήσεις από την Καμπούλ.

«Δεν θα πραγματοποιηθούν εμπορικές πτήσεις από το αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι για να αποφευχθούν λεηλασίες. Μην σπεύδετε στο αεροδρόμιο» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αρχές του αεροδρομίου σε μήνυμα που έστειλαν στους δημοσιογράφους, όπως μεταδίδει το Aljazeera.

Τα αμερικανικά στρατεύματα έχουν τον έλεγχο του διεθνούς αεροδρομίου της Καμπούλ για να απομακρύνουν ωστόσο μόνο αμερικανούς διπλωμάτες και υπηκόους, καθώς και συμμαχικό προσωπικό, προκαλώντας την έκδηλη οργή των Αφγανών πολιτών.

«Αυτό είναι το αεροδρόμιό μας, αλλά βλέπουμε τους διπλωμάτες να εκκενώνουν την περιοχή, ενώ παραμένουμε σε πλήρη αβεβαιότητα» δήλωσε ο Ραχσάντα Τζιλάλι, ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προσπαθούσε να φτάσει στο Πακιστάν.

Not a scene of Hollywood, it’s Just #Kabul air port, people want to run away, after the Capture of Kabul by the #Talibans #Afghanistan

By: @Mukhtarwafayee pic.twitter.com/ZLYieJm9mX — Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

