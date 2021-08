Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, συζήτησαν για την κατάσταση στο Αφγανιστάν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν σήμερα και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις με την Κίνα, το Πακιστάν και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Λαβρόφ είχε επίσης τηλεφωνική συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό του, Ουάνγκ Γι, με τον οποίο συζήτησαν τον συντονισμό των χωρών τους σε πολιτικό επίπεδο όσον αφορά την κατάσταση στο Αφγανιστάν, όπως και για τις επιδράσεις που θα υπάρξουν στην περιοχή, αναφέρεται στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

A rare footage captured at the #Kabul airport as Taliban storm through the airport. #Afghanistan pic.twitter.com/syCWCTD3DY

This is, perhaps, one of the saddest video I’ve seen from #Afghanistan. A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/RHjmwVyC00

