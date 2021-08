Θέση για τα όσα συμβαίνουν στο Αφγανιστάν, παίρνει η Μαλάλα Γιουσαφζάι, που ως μαθήτρια το 2012, είχαν πυροβολήσει οι Ταλιμπάν.

Η Μαλάλα Γιουσαφζάι, η οποία το 2014, έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης, δήλωσε χθες Δευτέρα ότι την «ανησυχεί βαθιά» η κατάσταση στο Αφγανιστάν και οι συνέπειες που θα έχει για την ασφάλεια των γυναικών και των κοριτσιών, καλώντας τους ηγέτες της διεθνούς κοινότητας να αναλάβουν «δράση» επειγόντως.

Η Γιουσαφζάι έκρινε πως ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν «έχει πολλά να κάνει» και θα όφειλε να προχωρήσει «σε τολμηρά βήματα» για να προστατεύσει τον αφγανικό λαό. Πρόσθεσε πως προσπαθεί να επικοινωνήσει με τους ηγέτες διαφόρων χωρών τις τελευταίες ημέρες.

«Εκτυλίσσεται επείγουσα ανθρωπιστική κρίση αυτή τη στιγμή και πρέπει να προσφέρουμε τη βοήθεια και την υποστήριξή μας», πρόσθεσε μιλώντας στην εκπομπή Newsnight του BBC.

Σε ανάρτησή της στο twitter η Μαλάλα Γιουσαφζάι, δηλώνει σοκαρισμένη:

«Παρακολουθούμε σε απόλυτο σοκ, όσο οι Ταλιμπάν παίρνουν τον πλήρη έλεγχο του Αφγανιστάν. Ανησυχώ για τις γυναίκες, τις μειονότητες και όσους αγωνίζονται για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Παγκόσμιες, περιφερειακές και τοπικές δυνάμεις πρέπει να εισηγηθούν άμεση παύση του πυρός και να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και να προστατεύσουν πρόσφυγες και πολίτες».

We watch in complete shock as Taliban takes control of Afghanistan. I am deeply worried about women, minorities and human rights advocates. Global, regional and local powers must call for an immediate ceasefire, provide urgent humanitarian aid and protect refugees and civilians.

