Λίγες μέρες ήταν αρκετές για να πέσει η Καμπούλ ξανά στα χέρια των Ταλιμπάν, με τη διεθνή κοινότητα να κοιτάει παγωμένη και αμέτοχη τα όσα συμβαίνουν στο «Ισλαμικό Εμιράτο του Αφγανιστάν».

Οι εξελίξεις ήταν τόσο ραγδαίες που κάνει κάποιος να σκέφτεται πως οι Ταλιμπάν είχαν εδώ και καιρό θέσει τις βάσεις για τη νίκη τους και πως προετοιμάζονταν να δώσουν σκληρή μάχη για να αναλάβουν ξανά τον έλεγχο της χώρας που διοικούσαν από το 1996 μέχρι το 2001.

Από την περασμένη βδομάδα οι πόλεις άρχισαν να πέφτουν σαν ντόμινο, η μια μετά την άλλη με αποκορύφωμα την κατάληψη της Καμπούλ.

Ενώ οι κάτοικοι της πρωτεύουσας έβλεπαν τους Ταλιμπάν να παρελαύνουν στην πόλη, σκορπώντας τρόμο με τα όπλα τους, έτρεχαν να ξεφύγουν αναζητώντας διαφυγή στο αεροδρόμιο, με την ελπίδα πως θα καταφέρουν να χωρέσουν σε κάποιο από τα αεροπλάνα και να φύγουν από τη χώρα.

Ήταν αδύνατο να πιστέψει κανείς πως οι εικόνες που ακολούθησαν εξελίσσονταν εν έτει 2021: άνθρωποι να κρέμονται από τα αεροπλάνα και να πέφτουν από ύψος χιλιάδων μέτρων, πεθαίνοντας ακαριαία. Ακόμα και αυτή η επιλογή φάνταζε φαίνεται καλύτερη από το να πέσουν στα χέρια των Ταλιμπάν, αποτυπώνοντας την απελπισία του κόσμου.

Με κομμένη την ανάσα, αναμένονταν κάποιες επίσημες ανακοινώσεις από τη μεριά των Ταλιμπάν, κυρίως όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα, τα οποία είχαμε δει να καταπατώνται βάναυσα την τελευταία φορά.

Στην πρώτη τους συνέντευξη Τύπου από τη στιγμή που κατέλαβαν την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν Καμπούλ έδωσαν οι Ταλιμπάν απευθυνόμενοι τόσο στον λαό του Αφγανιστάν, όσο και στη διεθνή κοινότητα. Την ίδια στιγμή, ο αντιπρόεδρος του Αφγανιστάν Αμρουλάχ Σάλεχ δήλωσε ότι βρίσκεται στο Αφγανιστάν καθώς είναι ο «νόμιμος υπηρεσιακός πρόεδρος» από τη στιγμή που ο πρόεδρος Ασράφ Γάνι έφυγε από τη χώρα.

Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν πως κηρύττουν αμνηστία για όλους τους αντιπάλους τους, υποσχέθηκαν ότι οι γυναίκες θα μπορούν να εργάζονται και να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο ενώ δεσμεύτηκαν και για τα δικαιώματα των γυναικών την ίδια ώρα ξεκαθάρισαν ότι τους δεσμεύει ο νόμος της Σαρία.

«Θα θέλαμε να τη διαβεβαιώσουμε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία διάκριση εις βάρος των γυναικών, αλλά φυσικά εντός των πλαισίων που έχουμε» δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν.

Οι γυναίκες μας είναι μουσουλμάνες, θα είναι ευτυχείς επίσης να ζουν εντός του πλαισίου της σαρία. Οι γυναίκες μας έχουν δικαιώματα και θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από αυτά τα δικαιώματα, έχουν δικαίωμα να μετέχουν στην εκπαίδευση, στην υγεία και σε άλλους τομείς, τόνισε.

“Unfortunately the last government was weak, they didn’t keep their promises”

Taliban spokesman Zabihullah Mujahid tells Kabul residents “their security is ensured” as he addresses Afghans for first time since the group took took control

Latest: https://t.co/IUtAPurBs4 pic.twitter.com/0NLuuc6FwE

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 17, 2021