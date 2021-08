Σε ιστορικό χαμηλό καταρρέει το νόμισμα του Αφγανιστάν

Το νόμισμα του Αφγανιστάν -αφγάνι- διευρύνει τις απώλειες του υποχωρώντας σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, καθώς η αποχώρηση του εν ενεργεία διοικητή της κεντρικής τράπεζας της χώρας επιβάρυνε περαιτέρω το κλίμα στη χώρα που βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο των Ταλιμπάν.

Συγκεκριμένα, το αφγάνι υποχώρησε μέχρι και κατά 4,6% νωρίτερα, στα 86,0625 έναντι του δολαρίου, καταγράφοντας απώλειες για τέταρτη ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του -.

Η κεντρική τράπεζα ενημερώθηκε ότι δεν θα υπάρξουν άλλες αποστολές δολαρίου την Παρασκευή, γεγονός που περιόρισε την ικανότητά της να παρέχει νομίσματα και προκάλεσε πανικό, όπως έγραψε στο twitter ο εκτελεστικός κεντρικός τραπεζίτης, Ajmal Ahmady.

Ο Ahmady επιβιβάστηκε σε στρατιωτικό αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν την χώρα, καθώς η ταχεία εδαφική προέλαση των Ταλιμπάν οδήγησε στην κατάρρευση της κυβέρνησης.

Δεν υπήρχε σχέδιο εκκένωσης και η αποχώρηση του προέδρου της χώρας Ashraf Ghani χωρίς το σχηματισμό μίας μεταβατικής κυβέρνησης, προκάλεσε χάος, έγραψε ο Ahmady.

«Το νόμισμα εκτινάχθηκε από το σταθερό επίπεδο των 81 (έναντι του δολαρίου) σχεδόν στα 100 και στη συνέχεια επέστρεψε στα 86», τόνισε ο κεντρικός τραπεζίτης.

«Είχα συναντήσεις το Σάββατο για να καθησυχάσω τις τράπεζες και να ηρεμήσω τα ανταλλακτήρια νομισμάτων”, πρόσθεσε.

Την Κυριακή, ο διοικητής έφυγε από την κεντρική τράπεζα και πήγε στο αεροδρόμιο όπου είδε και άλλα κυβερνητικά στελέχη. Περισσότεροι από 300 επιβάτες ήταν στοιβαγμένοι στην πτήση του, η οποία ωστόσο δεν είχε ούτε καύσιμα ούτε πιλότο, έγραψε.

13/It did not have to end this way. I am disgusted by the lack of any planning by Afghan leadership. Saw at airport them leave without informing others.

I asked the palace if there was an evacuation plan/charter flights. After 7 years of service, I was met with silence https://t.co/lBu3YksfWO

— Ajmal Ahmady (@aahmady) August 16, 2021