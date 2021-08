Πρόσκληση σε εκπροσώπους ΜΜΕ απηύθυνε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ , αναφέροντας σε ανάρτηση στο Twitter ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη στο κέντρο Τύπου που χρησιμοποιούσε προηγουμένως η αφγανική κυβέρνηση στην Καμπούλ.

Η συνέντευξη πράγματι, είναι σε εξέλιξη, έγραψαν χρήστες του Twitter επισημαίνοντας ότι από τα πρώτα λόγια του εκπροσώπου των Ταλιμπάν, ήταν οι διαβεβαιώσεις ειδικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τα εδάφη του Αφγανιστάν για επιθέσεις

Το κίνημα των Ταλιμπάν θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να διοργανωθεί διεθνής διάσκεψη για την παροχή οικονομικής βοήθειας στο Αφγανιστάν, δήλωνε νωρίτερα σε συνέντευξή του στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News ο επίσημος εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου του κινήματος των Ταλιμπάν με έδρα το Κατάρ, Μοχαμάντ Σοχάιλ Σαχίν.

«Χρειαζόμαστε βοήθεια, για να πληρώσουμε τους μισθούς των δασκάλων, των υπαλλήλων και των μαχητών των δυνάμεων ασφαλείας. Αυτό δεν πρέπει να γίνει για εμάς, αλλά για χάρη του αφγανικού λαού», δήλωσε ο Σαχίν.

Taliban spokesman @Zabehulah_M33 addresses the first conference after the #FallOfKabul. #Kabul #Afghanistan #Pakistan #TalibanTakeover #Talibans pic.twitter.com/pMa1PnRmn4

— The Pakistan Daily (@ThePakDaily) August 17, 2021