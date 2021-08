Ο Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως και λαϊκιστές ηγέτες της Ευρώπης σαν τον Ορμπάν και τον Ντούντα, εδώ και καιρό χρησιμοποιεί την ομοφοβία ως μέσο για να συσπειρώσει τους υποστηρικτές του.

Όμως Τούρκοι όλων των παρατάξεων φαίνεται πως δεν εντυπωσιάζονται από τη ρητορική κατά των γκέι ατόμων, όπως αποδείχθηκε στην περίπτωση της ταλαντούχας βολεϊμπολίστριας, Εμπράρ Καρακούρτ.

Η Καρακούρτ ήρθε αντιμέτωπη με διαδικτυακές επιθέσεις, μετά από ανάρτησή της στο Instagram, όπου εμφανιζόταν να περνά προσωπικές στιγμές με μια άλλη γυναίκα.

Η Καρακούρτ, που είναι παίκτρια της ομάδας «Σουλτάνες του Φιλέ», βοήθησε την εθνική ομάδα της Τουρκίας να φτάσει στους ημιτελικούς των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο, ξεχωρίζοντας τόσο για τις ικανότητές της, όσο και για τα κοντά, ροζ μαλλιά της.



Η 21χρονη δεν σχολίασε τις επιθέσεις στη σεξουαλικότητά της, όμως διέγραψε τις φωτογραφίες με την κοπέλα της από τον λογαριασμό της στο Instagram.

Όμως οι συμπαίκτριές της υπήρξαν πολύ πιο έντονες στις αντιδράσεις τους, γεμίζοντας το Twitter με μηνύματα συμπαράστασης για τη συμπαίκτριά τους.

Η Ναζ Αϊντεμίρ Ακιόλ έγραψε ότι η Καρακούρτ εστιάζει στο βόλεϊ και ότι η προσωπική της ζωή «δεν είναι δική μου δουλειά, ούτε δική ου, ούτε κανενός άλλου». Το Tweet της συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες like.

while the world is filled with disgusting things our problem shouldnt be our national volleyball player being gay. thank you ebrar for the hard work that youre putting into our country. sorry for the uneducated people who are still living in the 80s. we love you. #EbrarKarakurt pic.twitter.com/CugzEHqSMS

