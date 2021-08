Κραυγή αγωνίας από μια Αφγανή η οποία ζητάει βοήθεια φωνάζοντας «έρχονται οι Ταλιμπάν», καθώς τα αμερικανικά στρατεύματα περικυκλώθηκαν από πλήθη απελπισμένων ανθρώπων που προσπαθούσαν να διαφύγουν από τους Ταλιμπάν.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καταγράψει τις χαοτικές σκηνές στην Καμπούλ, καθώς τα αμερικανικά στρατεύματα συνεχίζουν να εκκενώνονται μετά την ανακατάληψη της χώρας από τους Ταλιμπάν.

Σε ένα βίντεο, μια νεαρή γυναίκα έκλαιγε καθώς τέντωνε τα χέρια της προς τους αμερικανούς στρατιώτες, η οποίοι βρίσκονταν απο την άλλη μεριά ενός φράχτη καλυμμένου με συρματόπλεγμα.

Help us Taliban are coming our homes. 💔 pic.twitter.com/U1CBqdcaBE

