Αφού οι Ταλιμπάν ανακατέλαβαν το Αφγανιστάν, πολλές γυναίκες φοβούνται για την ασφάλειά τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εργάζονται ως δημοσιογράφοι όλα αυτά τα χρόνια.

Οι Αφγανές γυναίκες δημοσιογράφοι έχουν «παγώσει» από τον φόβο τους και γνωρίζουν ότι είναι «στόχοι επειδή ήταν τόσο ανοιχτά εναντίον των Ταλιμπάν στο παρελθόν», ανέφερε η Clarissa Ward του CNN.

Παρά αυτούς τους φόβους, γυναίκες δημοσιογράφοι από το TOLO, έναν αφγανικό ειδησεογραφικό μέσο, μεταδίδουν από τους δρόμους της Καμπούλ, όπως φαίνεται σε ένα tweet από τον Saad Mohseni, διευθυντή του Moby Media Group, ο οποίος επιβλέπει πολλές αφγανικές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένου του TOLO, και λειτουργεί στη Μέση Ανατολή και νότια-κεντρική Ασία.

Our brave female journalists out and about in Kabul this morning ⁦@TOLOnews⁩ pic.twitter.com/tAC29Y2zIG

— Saad Mohseni (@saadmohseni) August 17, 2021