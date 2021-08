Με χρηματοδότηση Alpha Bank οι επενδύσεις σε πέντε ξενοδοχεία

Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι υλοποιεί τη δέσμευσή της για τη στήριξη των τομέων των Ακινήτων και του Τουρισμού, χρηματοδοτώντας την Hotel Investment Partners (HIP) στο ευρύ επενδυτικό της πρόγραμμα, αναφορικά με πέντε ξενοδοχεία σε σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς στην Κρήτη, τη Ζάκυνθο και την Κέρκυρα. Η HIP ανήκει σε επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η Blackstone. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα χρηματοδοτεί τις κεφαλαιακές επενδύσεις για την αναβάθμιση, ανακαίνιση και επανατοποθέτηση στην αγορά των πέντε ξενοδοχείων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του ελληνικού ξενοδοχειακού τομέα και της εμπορικής επωνυμίας της χώρας ως σημαντικού παγκόσμιου τουριστικού προορισμού. Το πρώτο έργο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, που αφορά στην ανακαίνιση και επαναλειτουργία του ξενοδοχείου Domes of Corfu Autograph Collection, έχει ήδη ολοκληρωθεί με τη στήριξη της Alpha Βank. Ο Γενικός Διευθυντής – Wholesale Banking της Alpha Bank Ιωάννης Εμίρης δήλωσε: «Η Alpha Βank παραμένει προσηλωμένη στη χρηματοδότηση έργων υψηλής αξίας, στηρίζοντας τα επενδυτικά σχέδια του ξενοδοχειακού τομέα και την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, παρά το δύσκολο και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον που δημιούργησε η πανδημία του Covid-19. Η στρατηγική μας συνεργασία με την ΗΙΡ, τη μεγαλύτερη εταιρεία ιδιοκτησίας ξενοδοχείων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη καθώς και με την Blackstone, παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των επενδύσεων σε ακίνητα, αποδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Alpha Bank στη στήριξη επενδυτικών σχεδίων παγκοσμίου βεληνεκούς στην Ελλάδα».

