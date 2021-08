Νέα σφαγή αμάχων διαπράχθηκε αυτή την εβδομάδα στο δυτικό τμήμα του Νίγηρα, κοντά στα σύνορα με το Μαλί, από φερόμενους ως τζιχαντιστές, που δολοφόνησαν τουλάχιστον 37 ανθρώπους· στην περιοχή έχουν σκοτωθεί πάνω από 450 άνθρωποι από την αρχή της χρονιάς.

Η σφαγή αυτή, τη Δευτέρα το μεσημέρι, διαπράχθηκε στο χωριό Νταρέ-Νταγέ, που είχε γίνει στόχος ήδη τον Μάρτιο, στην περιφέρεια Τιλαμπέρι, στη λεγόμενη ζώνη των «τριεθνών συνόρων» του Νίγηρα, της Μπουρκίνα Φάσο και του Μαλί, τα τελευταία χρόνια θέατρο αιματηρών επιθέσεων τζιχαντιστικών οργανώσεων που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα, ή στο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Unidentified armed men have killed 37 civilians in an attack on a village in southwest #Niger, according to internal security service memos seen on Tuesday. https://t.co/B8Nb1wDOer

— SABC News (@SABCNews) August 18, 2021