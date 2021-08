Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον συμφώνησαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους χθες Τρίτη να συμμετάσχουν την επόμενη εβδομάδα σε έκτακτη σύνοδο κορυφής της G7 για το Αφγανιστάν, ενημέρωσαν με χωριστές ανακοινώσεις τους ο Λευκός Οίκος και η Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι δύο άνδρες «συμφώνησαν να διεξαχθεί ψηφιακή σύνοδος των αρχηγών των κρατών και των κυβερνήσεων της G7 την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να συζητηθεί κοινή προσέγγιση και στρατηγική», καθώς το Αφγανιστάν βρίσκεται πλέον στα χέρια των Ταλιμπάν, ανέφερε το δελτίο Τύπου της αμερικανικής προεδρίας.

Οπως μεταδίδει το ΑΠΕ, ο Μπόρις Τζόνσον, η χώρα του οποίου ασκεί το τρέχον διάστημα την προεδρία της ομάδας των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά κρατών του κόσμου (ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία, ΗΒ, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία) κάλεσε προχθές Δευτέρα να οργανωθεί η σύνοδος αυτή, καθώς για την ώρα η διεθνής κοινότητα αντιδρά στις εξελίξεις κατά τρόπο αποδιοργανωμένο.

Στη διάρκεια της συνδιάλεξης, ο βρετανός πρωθυπουργός και ο αμερικανός πρόεδρος «χαιρέτισαν τη συνεργασία» των δύο χωρών στις επιχειρήσεις εκκένωσης, ανέφερε η Ντάουνινγκ Στριτ.



Αναφέρθηκαν ακόμη στην «ανάγκη να συνεχιστεί στενή συνεργασία μεταξύ των συμμάχων και των δημοκρατικών εταίρων» ως προς το Αφγανιστάν, συμπλήρωσε ο Λευκός Οίκος.

Επρόκειτο για την πρώτη φορά που ο Τζο Μπάιντεν συζήτησε με αρχηγό κράτους ή κυβέρνησης μετά την πτώση της Καμπούλ, έπειτα από την 20ετή στρατιωτική επέμβαση διεθνούς συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, στην οποία το Ηνωμένο Βασίλειο διαδραμάτισε μείζονα ρόλο.

Η απόφαση του Τζο Μπάιντεν να αποσύρει τα τελευταία αμερικανικά στρατεύματα από το Αφγανιστάν το αργότερο την 31η Αυγούστου και η διαχείριση της επιχείρησης αυτής από την Ουάσιγκτον επικρίθηκαν έντονα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε νωρίτερα χθες ότι θα συγκροτήσει πρόγραμμα για την υποδοχή έως και 20.000 αφγανών προσφύγων «μακροπρόθεσμα».



«Εχουμε χρέος προς όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί μας για να κάνουν το Αφγανιστάν καλύτερο μέρος τα τελευταία 20 χρόνια», και «πολλοί εξ αυτών, ιδιαίτερα οι γυναίκες, χρειάζονται τώρα επειγόντως τη βοήθειά μας», συνόψισε ο Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησής του.

Λίγες μέρες ήταν αρκετές για να πέσει η Καμπούλ ξανά στα χέρια των Ταλιμπάν, με τη διεθνή κοινότητα να κοιτάει παγωμένη και αμήχανη τα όσα συμβαίνουν στο «Ισλαμικό Εμιράτο του Αφγανιστάν».

Οι εξελίξεις ήταν τόσο ραγδαίες που κάποιος σκέφτεται πως οι Ταλιμπάν είχαν εδώ και καιρό θέσει τις βάσεις για τη νίκη τους και πως προετοιμάζονταν να δώσουν σκληρή μάχη για να αναλάβουν ξανά τον έλεγχο της χώρας που διοικούσαν από το 1996 μέχρι το 2001.

Ο αμερικανικός στρατός κατάφερε να απομακρύνει πάνω από 3.200 ανθρώπους από το Αφγανιστάν, κυρίως μέλη του αμερικανικού διπλωματικού προσωπικού, με μεταγωγικά αεροσκάφη, ανέφερε χθες Τρίτη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου που θέλησε να παραμείνει ανώνυμος.



Αμερικανοί στρατιώτες ακροβολισμένοι στο αεροδρόμιο της Καμπούλ κρατούν σε απόσταση (φωτογραφία AP/Shekib Rahmani)

Πέραν των 3.200 Αμερικανών, σχεδόν 2.000 αφγανοί πρόσφυγες επίσης απομακρύνθηκαν με στρατιωτικές πτήσεις, στο πλαίσιο της επιχείρησης εκκένωσης που συνεχίζεται, και μεταφέρονται στις ΗΠΑ, πρόσθεσε.

Οι 1.100 Αμερικανοί, μόνιμοι κάτοικοι και μέλη των οικογενειών τους παραλήφθηκαν μόνο χθες. «Τώρα που έχουμε δημιουργήσει ροή, αναμένουμε οι αριθμοί αυτοί να αυξηθούν ραγδαία», διαβεβαίωσε ο αξιωματούχος.

Στην πρώτη τους συνέντευξη Τύπου από τη στιγμή που κατέλαβαν την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ, οι Ταλιμπάν, απευθυνόμενοι στον λαό του Αφγανιστάν και στη διεθνή κοινότητα, ανακοίνωσαν πως δίνουν αμνηστία σε όλους τους αντιπάλους τους, υποσχέθηκαν ότι οι γυναίκες θα μπορούν να εργάζονται και να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο και παράλληλα δεσμεύτηκαν για τα δικαιώματα των γυναικών, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο την ίδια ώρα πως τους δεσμεύει ο νόμος της Σαρία.

«Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία διάκριση εις βάρος των γυναικών, αλλά φυσικά εντός των πλαισίων που έχουμε» δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν.

