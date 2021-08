Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε χθες Τρίτη η Τουρκία εναντίον κλινικής στο βορειοδυτικό Ιράκ, περιοχή όπου η Αγκυρα διεξάγει συχνά επιχειρήσεις εναντίον ανταρτών του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK).

Βάσεις στα μετόπισθεν

Το PKK, κουρδική αυτονομιστική οργάνωση που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από την Αγκυρα και τους δυτικούς συμμάχους της, διαθέτει βάσεις μετόπισθεν και στρατόπεδα εκπαίδευσης στην περιοχή Σίντζαρ, όπου έγινε η χθεσινή επιδρομή, όπως και στο ιρακινό Κουρδιστάν, αυτόνομη περιφέρεια η οποία γειτονεύει με την Τουρκία.

Επρόκειτο για τη δεύτερη φονική αεροπορική επιδρομή της Τουρκίας σε δυο μέρες στην περιοχή Σίντζαρ, όπου ζει μεγάλο μέρος της κοινότητας των Γεζίντι, μειονοτικής ομάδας η οποία υπέστη ανελέητο διωγμό από την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος από το 2014 ωσότου έχασε τα εδάφη που είχε καταλάβει.

Turkish airstrikes target a HOSPITAL in #SINJAR with casualties reported. A hospital!!! The 2nd airstrike in 2 days, #Turkey is clearly hoping the world is too focused on #Afghanistan to notice their war crimes against #Yazidi genocide survivors. #Iraqhttps://t.co/LkXCIbOTbA — Nadine Maenza (@nadinemaenza) August 17, 2021

Οι τουρκικές αεροπορικές επιδρομές προκαλούν εντάσεις με την κυβέρνηση στη Βαγδάτη, αλλά ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επαναλαμβάνει αέναα ότι η χώρα του θα συνεχίσει να «ασχολείται» με το PKK στις περιοχές αυτές εάν οι αρχές του Ιράκ «δεν είναι σε θέση να το κάνουν».

Από την Τουρκία

Η χθεσινή επιδρομή έγινε από την Τουρκία, επιβεβαίωσε ανώτερος ιρακινός αξιωματικός στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Γιατρός στη Σίντζαρ, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, δήλωσε πως τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν.

Κατά τη διάρκεια της επιδρομής έγιναν τρία πλήγματα «από UAVs», ανέφερε άλλη πηγή. Ο βομβαρδισμός από τα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του τουρκικού στρατού είχε αποτέλεσμα να «καταστραφεί εντελώς η κλινική» στο χωριό Σεκάινα, δήλωσε ο Τζαλάλ Χάλεφ Μπίσο, αντιδήμαρχος της Σίντζαρ.

This #Yazidi mother is saying under tears that they are not allowed to retrieve the injured people inside the hospital because Turkish jets are still hovering over the sky. The airstrikes are ongoing! #TurkeyAttacksYazidis #Sinjar #YazidiGenocide pic.twitter.com/fTEHBu0k1v — ALIYA ☀️ (@Yazidi_genocide) August 17, 2021

Τη Δευτέρα, προηγούμενη αεροπορική επιδρομή της Τουρκίας στη Σίντζαρ είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί μέλος της μειονότητας των Γεζίντι, αξιωματικός ιρακινής ένοπλης οργάνωσης προσκείμενης στο PKK, καθώς και δύο μαχητές της ένοπλης οργάνωσης.

Στην ίδια επιδρομή τραυματίστηκε επίσης στέλεχος του PKK, που ανήκει επίσης στη μειονότητα των Γεζίντι. Αυτό το τελευταίο πρόσωπο είχε διακομιστεί στην κλινική στο χωριό Σεκάινα που βομβαρδίστηκε χθες, σύμφωνα με μέλος της μειονότητας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Γλίτωσε το στέλεχος του PKK

Η πηγή αυτή διαβεβαίωσε ότι το στέλεχος του PKK που είχε τραυματιστεί γλίτωσε από τον βομβαρδισμό.

Σε εικόνες που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης από κατοίκους βλέπει κανείς το κτίριο, παλιό σχολείο που μετατράπηκε σε κλινική, να έχει μετατραπεί σε σωρό από συντρίμμια από τα οποία υψώνονται καπνοί.

#Breaking: A second drone strike within 24 hours by #Turkey hit a hospital in the southwest of the #Shingal region, in the #Ezidi village of Sikeniye, about an hour ago. Reports of deaths and injuries. This is a clear war crime.#Iraq #Sinjar pic.twitter.com/cCeHmHNT5J — ÊzîdîPress (@EzidiPress) August 17, 2021

Η Τουρκία, η οποία έχει εγκαταστήσει de facto κάπου δέκα στρατιωτικές βάσεις στο ιρακινό Κουρδιστάν εδώ και 25 χρόνια, ανακοίνωσε την άνοιξη την έναρξη νέας σειράς επιχειρήσεων εναντίον του PKK στο βόρειο Ιράκ, ενίοτε αεροπορικών, ενίοτε χερσαίων.

Η Αγκυρα εννοεί να εξαλείψει τις βάσεις μετόπισθεν του PKK, που διεξάγει από το 1984 ανταρτοπόλεμο στο τουρκικό έδαφος. Η σύρραξη αυτή έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 40.000 ανθρώπους, κατά συντηρητικούς υπολογισμούς.

Turkish airstrikes on hospital in #Sinjar in northern Iraq kill at least two, according to officials, relatives. This after #Turkish drone strike killed Yazidi militia commander targeted by Turkey. Not a peep so far from Baghdad. #TurkeyAttacksYazidis pic.twitter.com/75QMsKbB1N — karzan Alı کارزان علی (@karzanAliOsman) August 17, 2021

Η Βαγδάτη καταγγέλλει τακτικά τις παραβιάσεις της ιρακινής εθνικής κυριαρχίας. Η ιρακινή διπλωματία έχει καλέσει επανειλημμένα τον τούρκο πρεσβευτή για να του επιδώσει διαμαρτυρίες, πάντως ποτέ δεν έχει λάβει ριζοσπαστικότερα μέτρα εναντίον της Αγκυρας — η Τουρκία συγκαταλέγεται στους κυριότερους εμπορικούς εταίρους του Ιράκ.

Βαρύ τίμημα για τους άμαχους

Στη μέση οι άμαχοι πληρώνουν ακριβό τίμημα σε αυτήν τη σύρραξη. Στο ιρακινό Κουρδιστάν, πολλές εκατοντάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα χωριά τους εξαιτίας του τρόμου που προκαλούν οι τουρκικοί βομβαρδισμοί.

Στην ίδια περιοχή άμαχος σκοτώθηκε την Παρασκευή από αδέσποτα πυρά του τουρκικού στρατού κατά τη διάρκεια μάχης με αντάρτες του PKK.

